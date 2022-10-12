Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ve 166 bin lira uyuşturucu parası ele geçirildi

Balıkesir'de jandarma ekipleri Karesi ilçesinde 5 şüpheli şahsın ev ve araçlarında yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında uyuşturucu madde, silah ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 166 bin 130 lira para ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Karesi ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı tespit edilen şüphelilere ait 2 adreste ve araçlarında yapılan aramalarda; 37 gram metamfetamin, 220 gram kubar esrar, 10 gram toz esrar, 2 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet tabanca fişeği, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 166 bin 130 lira para ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 5 şüpheli şahıs yakalandı.