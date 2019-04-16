Balıkesir'den dünya pazarına aromatik bitkiler

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kazdağları'nın eteklerinde kurulu olan BAÇEM'de incelemelerde bulundu. Tıbbi aromatik ürünlerin yetiştirilmesi konusunda BAÇEM'de verilen eğitimler sayesinde Türkiye ilaç sektörünün ihtiyacı olan ürünler, Balıkesirli çiftçiler tarafından Burhaniye, İvrindi ve Gönen gibi pilot bölgelerde yetiştirilerek dünya pazarına çıkacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM)'de yapılan uygulamaları yakından inceledi. Arge çalışmaları hakkında detaylı bilgiler alan Başkan Yılmaz, tıbbi aromatik ürünlerin yetiştirilmesi ve pilot bölgelerde üretime geçmesi için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Başkan Yılmaz, pilot bölgelerde başlayan çalışmaların önümüzdeki sene bereket olarak çiftçiye yansımaya başlayacağını müjdeledi.

"Müşteri odaklı nitelikli ürün"

Bir yıl önce de BAÇEM'de incelemelerde bulunduğunu belirten Başkan Yılmaz, buradaki personellerin çiftçilere çok ciddi eğitimler verdiğini söyledi. BAÇEM'in bölgede bulunan bitkilerin çiftçilere fayda sağlayacağı araştırmaların yapıldığı ve uygulamaların yapıldığı bir merkez olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Burada yapılan işlerin saha raporlarının sonuçlarını da hep pozitif olarak görüyoruz. Balıkesir oldukça verimli topraklardan oluşan büyük bir il fakat kişi başına düşen tarımsal arazinin küçük olmasından dolayı daha nitelikli ürün üretmesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenden dolayı 7 dönümle 15 dönüm arası farklı yerlerde tarlaları olan vatandaşlarımıza niteliği daha güçlü müşterisi daha net olan ürünlere yönlendirmeyi planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmaların Burhaniye, İvrindi ve Gönen gibi bölgelerde pilotlamaları yapıldı" dedi.

"Bölgesel analizleri yapıyoruz"

Tıbbi aromatik ürünlerin müşterilerinin de hazır olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, "Tabi bu ürünlerin yetiştirilmesi esnasında çiftçimizin biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Bu tür ürünler ilaç sanayinde kullanıyor. BAÇEM'deki kurslarımızda da ürünlerin daha titiz nasıl yetiştirileceğinin eğitimleri veriliyor. Biz denemediğimiz ürünleri çiftçimize vermek istemiyoruz bu nedenden dolayı da arge çalışmaları son ürün kullanıcı çalışmaları bittikten sonra pilotlama bölgelerinden tüm il geneline yayılacak. Ürünlerin hangi bölgede hangi koşullarda yetiştiklerinin bölgesel analizlerini yapıyoruz. Ona göre il geneline ürünlerin dağıtımı yapacağız. Üniversitelerimiz de bizimle beraber iş birliği yapıyoruz. Buradaki çalışmalar önümüzdeki senden itibaren bereket olarak yansımaya başlayacak"şeklinde konuştu.