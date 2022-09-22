Balıkesir'den Pakistan'a yardım tırları yola çıktı

Balıkesir'den sel felaketinin ardından zor günler yaşayan dost ve kardeş ülke Pakistan'a yardım tırlarının 2'nci kafilesi yola çıktı.

Şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinin ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı Pakistan'a geçtiğimiz hafta Balıkesir'den gönderilen 3 yardım tırının ardından, 2 bin 417 gıda ve 400 hijyen kolisinin yer aldığı 2 tır daha uğurlandı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kaymakamlıklar, belediyeler, odalar ve hayırseverler tarafından toplanan yardımlara katkı sağlayan herkese teşekkür etti.