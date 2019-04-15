Balıkesir'den TÜBİTAK'ta rekor üstüne rekor

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü Ankara'da yapılan TÜBİTAK Türkiye finallerine gönderdiği 6 projeden 5 ödül alarak büyük başarıya imza attı.

TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Yarışması Türkiye Finaline 6 proje ile katılan Balıkesir; 1 birincilik, 2 üçüncülük, 1 tanesi teşvik ödülü, 1 özel ödül olmak üzere 5 derece ile rekor bir başarı elde etti. Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen “Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finali” Ankara ATO Kongre ve Sergi Salonunda gerçekleştirildi.

TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finalinde; Karesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı, “Kablosuz Veri Aktarımı ve Flex Sensör Kullanılarak Öğrenebilen Protez El Tasarımının Geliştirilmesi” projesi ile Türkiye Birinciliğine ve Prof. Dr. Saadet Büyükkalaca özel ödülünü aldı. Karesi Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi öğrencileri, “Otizm Spektrum Bozukluğu Sosyolojisi: Ailelerin Sosyal İzolasyonu, Toplumla Yabancılaşması Ve "Otizm" Metaforlarının Belirlenmesi (Balıkesir Örneği)” projesi ile; Karesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırlamış oldukları “Öğrenenlerin Dijital Vatandaşlık Algısını Güçlendirmeye Yönelik Üç Boyutlu Dijital Öğrenme Deneyimi Tasarımı: Discity” projesi ile Türkiye Üçüncüsü oladu. Yarışmaya “Değerler Eğitimi” alanında katılan Karesi Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırlamış oldukları “Virbil Virüsler ve Bilgisayarların Savaşı Oyunu İle Çocukların İnterneti Güvenli Ve Etik Kullanımı” projesi ile Teşvik Ödülüne layık görüldü. Ankara'da gerçekleşen Final Yarışması, her alanda “Birincilik”, “İkincilik”, “Üçüncülük” ve “Teşvik Ödülleri” alan öğrencilere ve danışman öğretmenlerine para ödülü ve başarı belgeleri verilmesi ile sona erdi.

Yıldız, “Bu gurur hepimizin”

Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, “Ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak nitelikli insan kaynağını yetiştirmek; öğrencilerimize yaşadıkları topluma, dünyaya dair bir şeyleri iyileştirme ve hayallerindeki projeleri hayata geçirebilme motivasyonu kazandırmak en önemli hedefimiz. 6 proje ile katıldığımız TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finalinde; 1 birincilik, 2 üçüncülük, 1 tanesi teşvik ödülü, 1 özel ödül olmak üzere 5 derece ile rekor bir başarı elde ettik. Bizlere bu gururu yaşatan öğrencilerimizi; onları yetiştiren değerli öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. İlimizde bilim kültürünün yaygınlaşması, çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi donanımına sahip bireyler olarak yetişmesi yönündeki bu güzel çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyor; Valimiz Ersin Yazıcı başta olmak üzere bizlere sonsuz destek sunan kıymetli idarecilerimize teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.