Balıkesir'den uluslararası tanıtım

Balıkesir'in tüm değerleri Sırbistan'da, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinin desteğiyle düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Denizi, doğası, termali, kültürel ve gastronomik değerleri ile son yılların parlayan yıldızı Balıkesir ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtılmaya devam ediyor. Balıkesir Milletvekili Av. P. Mutlu Aydemir'in geçtiğimiz Aralık ayında meclis başkanı Mustafa Şentop ile gerçekleştirdiği Sırbistan ziyareti ile başlayan ikili görüşmeler beraberinde Balıkesir tanıtım gününü getirdi.

Balıkesir'i marka haline getirmek için çalışmalarını her alanda sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatları ile Kültür ve Turizm Tanıtma Komisyonu ve Belgrad Türk Büyükelçisi Hami Aksoy işbirliği ile Yunus Emre Enstitüsünde dolu dolu geçen Balıkesir tanıtım günü etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Kazakistan Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Azerbaycan Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve Fas büyükelçilerinin de katılımı ile gerçekleşen tanıtıma gurbetçi iş adamları da katıldı.

Sırp ve uluslararası basın tarafından da ilgiyle izlenen tanıtımda Balıkesir'in turizm, gastromi ve kültürel değerleri, geçmişi geleceğe taşıyan kültür Yağcıbedir halısından Balıkesir Pullusuna, denizinden, termaline ve doğal güzelliklere kadar bütün değerler yer aldı.

Uçan halı Yağcıbedir göz doldurdu

Coğrafi işareti Sındırgı ilçesine ait ve Balıkesir'in dünya genelinde tanınan bir markası haline gelen 3000 yıllık kültürü içerisinde barındıran Yağcıbedir halıları, geçmişten günümüze bir geleneği anlatan modern tasarımlara da yön veren coğrafi işaretli Balıkesir Pullusu, yöresel oyunlar göz doldurdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Tanıtma Komisyon Başkanı ve Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın "Uçan Halı Yağcıbedir" gösterisi büyük alkış aldı. Belgrad Büyükelçiliğine de Yağcıbedir halısı hediye edildi.

Türkiye'yi doyuran il Balıkesir, dünyaya açılıyor

Gastronomik değerleri, coğrafi işaretli Balıkesir kuzusu, zeytini, peyniri, kendine özgü ürünleri ile Türkiye'ye değer katan Balıkesir ürünleri uluslararası mecralarda da büyük ilgi görüyor. Balıkesir tanıtım gününde tadımlık gastronomi ürünlerinin yanı sıra "50 Peynirli Şehir Balıkesir" ve "Gastronomi Atlası" da tanıtılarak lezzetleri yakından tatmak, güzellikleri yaşamak için katılımcılar Balıkesir'e davet edildi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, başkent Belgrad'da Yunus Emre Enstitüsü binasında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, burada Balıkesir'in mutfağı, halıları, sanatı ve kültürünün yanı sıra turizm potansiyelini tanıtacaklarını söyledi. Aksoy, "Türkiye'de turizm deyince Sırp dostlarımızın akıllarına sadece Antalya geliyor. Oysa Balıkesir'imizin de çok güzel koyları var" dedi.

İki ülke arasında dostluk temelleri de atılıyor

Türk eserlerini bünyesinde taşıyan geçmişle bağlantı, kardeşlik ilişkileri ile geleceğe taşınıyor. İki ülke arasındaki ilişkileri arttırmak ve şehirler arasında diyalogları, etkileşimi arttırmak için Niş şehri ile Balıkesir'in kardeş şehir olması yolunda adımlar atıldı.

Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Tanıtma Komisyon Başkanı ve Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, meclis üyesi İbrahim İlhan ve beraberindeki heyet Niş Belediye Başkanı Dragana Sotirovski ile görüşmelerde bulunarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın iyi niyet mektubunu takdim etti. Ziyaret Sırp basını tarafından da ilgi ile takip edildi.

Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir açıklamasında, “Geçtiğimiz Aralık ayında Meclis Başkamız Prof. Dr. Mustafa Şentop ile gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde yaptığımız görüşmeler sonrası Balıkesir ve Sırbistan arasında köprü kuruyoruz. Niş Belediye Başkanı Dragana Sotirovski ve Başkan yardımcıları ile çok değerli görüşmeler gerçekleştirdik. Sındırgı Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş, Meclis üyemiz İbrahim İlhan, BALMEK Müdürümüz Seda Kaplan ve heyetimizle birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ile Niş Belediyesinin 'kardeş şehir' olma yolunda iyi niyet mektubumuzu kendilerine verirken Balıkesir'imizin eşsiz doğası ve kültür hazinesini anlatarak kendilerini şehrimize davetimizi gerçekleştirdik. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emekleri bulunan Belgrad Büyükelçimiz Hami Aksoy ve kıymetli eşleri Canan Aksoy hanımefendiye destekleri için çok teşekkür ederim” dedi.

Sırbistan'ın Niş kenti ile Balıkesir'in "kardeş şehir" olması yönünde görüşmelerin devam ettiğini anlatan Aksoy, "Niş'ten İstanbul'a doğrudan uçuş seferleri de başladı. Geçen hafta Niş'ten Antalya ve Alanya'ya da doğrudan seferlere başladık. Farklı noktalarla devam edecek. Balıkesir de uçuşlar arasında yer alabilir" diye konuştu.

Balıkesir'in Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da, "Belgrad Büyükelçiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla Belgrad Yunus Emre Enstitüsünde yabancı misyon şefleri ve büyükelçilerin katılımıyla Balıkesir Tanıtım Günleri yapıldı. Balıkesir Yağcıbedir Halısı, Balıkesir Pullusu, peyniri, zeytini, kültürel değerleri burada tanıtılma imkanı buldu. 100'ün üzerinde üst düzey katılımcı ile etkinliğimizi gerçekleştirdik. Kazakistan, Azerbaycan, Fas büyükelçilerinin de katıldığı organizasyona, Türkiye Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy beyefendi ve kıymetli eşi Canan hanım ev sahipliği yaptılar. Burada Balıkesir'in değerleri, denizi, kumu, güneşi yanı sıra termali, Yağcıbedir halısı tanıtılma fırsatı buldu. Gelen misafirlere tadımlık ürünlerimizi ikram ettik. Balıkesir'in şimdiye kadar yapılmış belki yurtdışındaki bir tanıtımı gerçekleştirmiş oldu. Burada Balıkesir Büyükşehir belediyesinin Kırsal Hizmetler Daire Başkanını ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü BALMEK ürünleri Sındırgı'nın Yağcıbedir halısı meyve kurutma ürünleri bulundu. Ayrıca folklor gösterileri tertip edildi. 3 günlük gezi zarfında aynı zamanda Balıkesir Milletvekilimiz Mutlu Aydemir burada bizlerle bulundular. Osmanlı'nın çok güzel eserlerinin bulunduğu Niş Belediyesi'yle kardeş belediye olmak için güzel bir ön protokol anlaşması imzalandı. Ayrıca burada 24'e yakın Türk firmasının fabrikaları var. Bu fabrikaların sahipleri de bizlerle beraber bulundular. Özellikle Fevzi Şilik beyefendi burada onlarca yatırımı var. Cumhurbaşkanlığı nezdinde oldukça itibar sahibi birisi. Sırbistan Cumhurbaşkanı kendisinden çok sıkça söz ediyor. Burada Türklere çok ayrı bir ehemmiyet veriliyor. Türk yatırımcılar el üstünde tutuluyor ve teşvik ile olan işleri var. Bundan dolayı da Sırbistan Cumhurbaşkanıyla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok önemli bir dostlukları var. 2015 yılından bu yana müthiş bir derecede dostlukları ilerlemişler. Çok yakın zamanda da inşallah kimlikle Sırbistan'a gelebilme imkanı doğmuş olacak. Yani Sırbistan'la Türkiye kardeşlik, dostluk ilişkilerini devam ettirirken de Balıkesir'in burada çok özel ve güzel bir tanıtımı gerçekleştirmiş olması buraya ciddi manada bir ehemmiyet arz ediyor. Tabi ki Türkiye büyük bir ülke Balıkesir'de onun en güzel illerinden birisi. Değerlerini sadece yurtiçinde değil yurt dışında da artık temsil etmesi gerekiyor. Yücel Yılmaz başkanımın burada vizyonu çok çok önemli. Türkiye'nin ve Balıkesir'in değerlerini artık yurtdışına da açıp buralardan hem turist getirebilme hem de yatırımcıları karşılıklı olarak buluşturabilmek gibi bir misyonumuz var. Bu sebeple hem koordinasyonu sağlayan Mutlu Aydemir vekilimize, hem Büyükelçimize, hem de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz' a teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah bu ilişkiler Balıkesir'in, Sındırgı'nın ve bütün ilçelerinin namına çok güzel bereketli sonuçlar doğuracaktır. Özellikle Niş Belediye Başkanını Sındırgı'ya ve özellikle de Yağcıbedir Halı Festivaline davet ettik. Tekrardan memleketimize Balıkesir'imize hayırlar getirsin" dedi.

Büyükelçi Aksoy, etkinlikte Novi Sad şehrinden Petar Mudri'ye, Türkiye-Sırbistan dostluğuna katkılarından dolayı plaket verdi.

Etkinliğe katılamayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise gönderdiği mesajda, "Yerelin dünyayla buluşması adına bugün Belgrad Büyükelçiliğimizde çok önemli bir gün yaşanıyor. Balıkesir pullusu, bizim geçmişten geleceğe taşıdığımız, şehrimize özgü yerel bir ürünümüz. Şehrimizde üretilen bu tür ürünleri, dünya pazarına uygun hale getirmek için her çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Balıkesir'in dünya markası olması yolunda hem Büyükşehir Belediyemiz hem de milletvekillerimizle hep birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa, Belgrad'daki Türk kurumlarının yetkilileri de katıldı.