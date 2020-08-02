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Balıkesir'den zeytinlik alanda yangın

Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Güre İshak Bey sitesi karşısındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yazlık sitelerin bulunduğu bölgede çıkan yangını vatandaşlar kendi çabalarıyla hortumlar ve kovalar ile su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 20 civarında ağacın yandığı tespit edildi. Soğutma çalışmalarının ardından bölgede hasar tespit çalışmasının yapılacağı öğrenildi.

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