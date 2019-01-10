Balıkesir'e 2 milyonluk ‘Akıllı Trafik Yönetim Sistemi' kuruldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıllı Trafik Yönetim Sistemi tanıtımı Başkan Zekai Kafaoğlu tarafından yapıldı. Şehir yaşamının konforunu artırmaya yönelik ileri teknolojiler içeren akıllı şehircilik uygulamalarının tüm dünyada hızla yaygınlaşmakta olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu “En önemli gelişmeler ise Akıllı Ulaşım alanında yaşanmaktadır. Teknolojiyi güncel olarak takip ederek vatandaşlarının kullanımına sunma gayretinde olan Büyükşehir Belediyesi, tamamen Yerli ve Milli kaynaklar ile Türk Mühendisler tarafından geliştirilen Balıkesir Akıllı Trafik Yönetim Sistemi ve Balıkesir Trafik Kontrol Merkezi uygulamalarını 2018 yılı sonu itibari ile devreye almıştır. Bu akıllı uygulamalar ile Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğunda olan kent içi ulaşım ağının daha verimli, etkin, planlı, genişleyebilir ve sürdürülebilir olarak yönetebilmesi sağlanacaktır. Trafik kontrol merkezinin devreye alınması ile kent içi ulaşım ağı verilerinin ölçümlenmesi ve geriye dönük olarak güncellenmesi, kent içi trafik yoğunluk haritalarının oluşturulması, kameralar vasıtası ile canlı durumun izlenebilmesi , gerekli görülen durumlarda operatörlerin kavşaklara anında müdahale edebilmesi ve mobil uygulama vasıtası ile elde edilen verilerin vatandaşın kullanımına sunulması amaçlanmaktadır”dedi.

41 ölçüm noktasında trafik canlı izleniyor

Balıkesir merkezinde bulunan 19 kavşağın trafik kontrol merkezine fiberoptik ağ üzerinden bağlandığını belirten Başkan Kafaoğlu “Balıkesir ilçelerinde bulunan sinyalize kavşakların etap etap sisteme eklenmesi planlanmaktadır. 41 adet trafik ölçüm noktasında trafiğin durumu ile ilgili canlı ve sürekli ölçümlemeler yapılmaktadır. 10 noktada akıllı kavşak yönetimi sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem ile sinyal sürelerinin yoğunluğa bağlı olarak otomatik değişimi sağlanmış ve yeşil dalga uygulaması genişletilmiştir. 13 noktada tesis edilen trafik kameraları ile trafik durumu anlık olarak izlenebilmekte ve gerektiğinde operatörler aracılığı ile rahatlatıcı müdahaleler yapılabilmektedir. Kullanıma sunulacak mobil uygulama ile, kullanıcılara trafiğin durumu ile bilgiler, bildirim ve uyarılar anlık olarak iletilecektir. Sistem devreye alındıktan sonraki dönemde yapılan ölçümlemelerde, ulaşım ağında gün içinde gözlenen aşırı kuyruklanma süresinin yüzde 49 azaldığı tespit edilmiştir. Gelecekte bazı geometrik düzenlemelerde yapılarak bazı kavşaklarda bu oranın yüzde 50 lerin üzerine çıkacağına inanıyorum. İstasyondaki İzmir gelişi bekleme süresi önceden 210 dakika iken şimdi 45 dakikaya inmiş. İstasyon Bursa gelişi 308 dakikadan 28 dakikaya inmiş. İstasyon Edremit gelişi 63 dakikadan 8 dakikaya inmiş. Hükümet İzmir gelişi 148'den 123 dakikaya, hükümet Bursa gelişi 173'den 138 dakikaya inmiştir. Yani diğer yerlerle birlikte toplam iyileşme oranı yüzde 49.”şeklinde konuştu.

Ekonomiye katkısı 3 milyon lira

Bekleme sürelerinin azalmasının ekonomiye de katkı sağladığına dikkat çeken Başkan Kafaoğlu “Toplanma bekleme süresinde ki azalma gün olarak bin 140 saat azalma gerçekleşmiş. Yıllık bekleme süresinde ki azalma ise 416 bin 100 saat yapıyor. Rolanti de ortalama yakıt tüketimi 1 litre olarak hesap edilirse toplam yakıt tüketiminde ki azalma 416 bin 100 litrelik azalma olmuş ki buda yaklaşık olarak Balıkesirlilere ekonomik olarak katkısı da 3 milyon civarında. Bu projenin maliyeti bize 1 milyon 795 bin lira civarında. 1 yıl içerisinde tasarruftan dolayı proje zaten kendi parasını çıkarmış oluyor. Çevreye duyarlı bir belediyeyiz. Rolantide ortalama olarak karbonmonoksit salınımı 11 gram. Yıllık ise emisyon miktarındaki azalma ise 5 ton. Balıkesir Akıllı Trafik Yönetim Sisteminin tüm Balıkesir halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”dedi.

Basın mensuplarına pasta

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Başkan Kafaoğlu basın mensupları için hazırlattığı pastayı yine basın mensupları ile beraber birlikte kesti. Başkan Kafaoğlu “Haber, düşünce ve bilgiyi tarafsız bir şekilde kamuoyuna ileterek toplumun doğru bilgilendirilmesi konusunda çok önemli bir görevi yerine getiren gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyoruz” dedi.