Balıkesir'e, 4 ambulans ve 1 adet Umke aracı teslim edildi

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'ne 4 adet Ambulans ve 1 adet UMKE aracı törenle teslim edildi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl Sağlık Müdürlüğü ve sağlık çalışanlarının katıldığı bir teslim töreni yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, 4 adet Ambulans ve 1 adet UMKE aracının İl Sağlık Müdürlüğüne teslimi sonrası yaptığı açıklamada, araçların Balıkesir'in tamamına hizmet edeceklerini söyledi. Türkiye geneline hizmet etmesi için alınan ambulanslardan 4 tanesini Balıkesir'e kazandırma noktasında fayda sağlamış olduklarını belirten Başkan Başaran, “Bu ambulanslarımız Karesi, Altıeylül, Susurluk ve Savaştepe ilçelerimizde faaliyet gösterecek. Savaştepe ilçemizde faaliyet gösterecek olan ambulansımız 4x4 bir araç. Biliyorsunuz Savaştepe biraz daha dağlık bir bölgemiz. Bu bölgemizde kış şartları ağır geçebiliyor. Bu ağır şartlarda daha rahat ulaşım imkanı sağlayacak, insanlarımıza daha hızlı sağlık hizmetini ulaştırmış olacak” dedi.

Başaran: “Umke Sağlık aracı Balıkesir'imize hayırlı olsun”

Balıkesir'imize UMKE sağlık aracını da kazandırdıklarını ifade eden AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, “UMKE aracımız oluşabilecek doğal afet durumlarında, yine kendine dahil olan çadırıyla beraber, seyyar bir acil ünitesi şeklinde çalışabilecek donanıma sahip bir aracımız. Nerede bir ihtiyaç oldu UMKE aracımız oraya gidecek, çadırını kuracak, öncelikle hastalarını ilk kabul edildiği yerde muayene edileceği ve yataklı hizmet verebileceği bir yer olacak. UMKE aracımız, normal bir acil servisinde hangi cihazlar varsa onları o çadırda kullanıma sunabilecek bir alt yapı sağlıyor. Kısacası ileri noktada mobil sağlık hizmeti veren bir konumda. Şehrimizde de ilk defa konumlanmış oldu. Bu açıdan şehrimize büyük bir katkısı olacaktır. İnşallah hiç kullanmaya gerek olmaz. İhtiyaç olduğunda da bu imkanlarımızı milletimizin istifadesine sunduğumuzu iftiharla ifade edebiliriz. Sağlık araçlarımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti olarak ilimizin ne ihtiyacı varsa onu sağlama gayretimiz devam ediyor. Milletimize hizmetlerimiz devam edecek” dedi.