Balıkesir'e 6 yeni ambulans

Sağlık Bakanlığı tarafından Balıkesir'de kullanılmak üzere tahsis edilen 6 ambulans, görev yapacakları Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarına dağıtımı yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü binası önündeki törende Balıkesir merkez ilçeleri ve Bandırma'ya 2, Susurluk ve Ayvalık ilçelerine de 1 ambulans gönderilerek vatandaşların acil durumlarda hastanelere ulaşımı kolaylaştırıldı.

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ambulans dağıtım töreninde yaptığı konuşmada 2002 yılında Balıkesir'de 11 ambulans bulunurken bugün 49 acil sağlık hizmetleri istasyonunda 76 tane ambulansla hizmet verdiklerini bildirdi. Yavuzyılmaz sağlıktaki değişimle birlikte Türkiye'de artık helikopter ve uçak ambulansla hizmet verildiğini ifade etti.

Sağlık hizmetlerinde nereden nereye geldik

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ambulans dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, acil sağlık hizmetlerindeki değişime örnekler verdi. Yavuzyılmaz, “İlimize bu yıl toplam 12; 6tanesi 4x4 olarak gelmiş ve görev yerlerine dağıtılmıştır. Şimdi de 4x2 olarak 6 tane yeni ambulansımız görev yapacakları yerlere gidecekler. Tabi bu ambulansları gördükçe eskiyi de hatırlamadan edemiyoruz. 2002 yılında ilimizde 11 ambulans varmış. Bugün hastanelerimiz hariç 76 tane sadece 112 bünyesinde ambulansımız var. Bunların içinde de 5 yaşın üzerinde ambulansımız yok. Sadece kara ambulansı mı? Hayır. Bir zamanlar hayal olan, yurtdışından birisi geldiğinde, bir kaza vs geçirdiğinde ‘helikopter ambulans geldi buradan aldı' diye gıptayla duyduğumuz işleri artık ülkemizde, artık farklı ülkelere hizmet verir şekilde uyguluyoruz. Helikopter ambulansımız ihtiyacı olan yerde her zaman yanımızda. Yine bakanlığımıza ait uçak ambulanslarımız her daim yanımızda. İhtiyacı olduğunda vatandaşın kim olduğuna; milliyetinin, memleketinin, cinsiyetinin ya da mensubiyetinin hiç önemi olmadan, hasta neredeyse o ambulanslarla birlikte hizmet orada. Yine bizim ilimizde de var deniz ambulansları. Bunlarla adalarımızda olan vakalardaki taşımada bizlere yardımcı oluyor. Velhasıl gerçekten sağlık alanında, özellikle acil sağlık hizmetleri alanında benzinini hasta yakınının koyduğu günlerden, helikopterle, uçakla hasta taşıdığımız günlere geldik. Eskiden içinde hiçbir şey olmayan, sadece bir kamyonet kasası gibi olan ambulanslarımızdan, artık içinde her türlü donanımın olduğu; çeşitli tıbbi aletin olduğu tam donanımlı ambulansların hizmet verdiği döneme geldik. Bunlar ülkemiz adına çok ciddi ve sevindirici gelişmeler” diye konuştu.

Bizler ışığı sönmeyen kurumlarda hizmet veriyoruz

Balıkesir'de 49 istasyonda 76 ambulansla birlikte hizmet verdiklerinin altını çizen İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Biz de elimizdeki 49 istasyonla birlikte acil sağlık hizmeti vermeye gayret ediyoruz. Bunda bir tane motorize, motosiklet ambulansımız var. Yine adalarımıza hizmet veren deniz ambulansımız var. Yaz döneminde artan nüfus yoğunluğuyla birlikte takviyelerimiz var, önlemlerimiz var turizm beldelerimizde, turizmin yoğun olduğu ilçelerimizde takviye yaparak önlemlerimizi artırıyoruz. 7 gün 24 saat arandığında her türlü şartta vatandaşımıza sağlık hizmetini tüm ekibimizle birlikte sunmaya çalışıyoruz. Yine önümüzde bayram var. Herkes tatil yaparken sağlıkçılar görev başında. Vatandaşın huzur ve güven içinde bayramını geçirmesi için 7 gün 24 saat görev başındayız. Biz bazı kurumlarımızla birlikte ışığı sönmeyen kurumlarız. Hiç ışığımız bizim sönmez. Gündüz gün ışığından, gece de enerjiden yararlanıp ışığı hiç sönmeden 7 gün 24 saat, yıl 12 ay hizmetini devam ettiren kurumlarız” ifadelerini kullandı.

Emeği geçenlere teşekkür ediyorum

Yeni hizmete giren ambulansların kazasız, belasız kullanılmasını dileyen İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Ben bu vesileyle Bandırma'daki istasyonlarımıza 2 tane, Susurluk ilçemize 1 tane, merkezdeki ilçelerimize 2 tane ve Ayvalık ilçemize de 1 tane olacak şekilde 6 ambulansımızın gittikleri görev yerlerinde güzel hizmetler vermesini diliyorum. Kazasız, belasız, sağlıklı günlerde vatandaşın daima hizmetinde olmalarını diliyorum. Bu ambulansların ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız olmak üzere, ilimizin Sayın Valisine, milletvekillerine ve yerel yöneticilerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu ambulanslarla da vatandaşlara hizmet edecek olan sağlık mensubu arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma da kolaylıklar ve başarılar diliyorum” dedi.

Araçlar tam donanımlı

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, hizmete başlayan ambulansın içinde, araçla ilgili yaptığı açıklamada ise şunları dile getirdi:

“Bu ambulansta yapabileceğimiz ameliyathane şartlarına yakın her şeyimiz var. Elektroşok cihazımız, ventilatör cihazımız; yani solunumunu kaybetmiş arkadaşlarımıza destek sağlayan cihazımız, vakum cihazımız ve diğer tıbbi donanımın hepsi bu araçta mevcut. Bir hastayı aldığımızda, hastaneye gidene kadar yapılacak olan acil yardımın tamamını bu ambulans içerisinde personelimiz hastaneye ulaşıncaya kadar tüm tıbbi hizmeti verebilecek durumda. Yaklaşık bir ambulansın maliyeti 350 bin lira civarında. Dolayısıyla sadece araç değil, içindeki tıbbi cihazların da maliyeti bu. Bu araçlar özel olarak alınıyor, ondan sonra ilgili firma tarafından tıbbi donanımla hale getiriliyor. Bu süreç de yaklaşık 5-6 aylık bir süreç. Sadece fabrikadan alındığı gibi olmuyor. Boş araç olarak alınıp tıbbi donanıma uygun şekilde hazırlanarak hizmete sunuluyor. Bu araçlarda basit tıbbi müdahaleler dahil; yani dikiştir, kırılan ayak veya elin atellenmesi dahil olarak hastaneye gidene kadar yapılabilecek tüm hizmetler yapılıyor.”

Kadın Ambulans Sürücüsü Yeliz Yılmaz:

“4 yıldır ambulans sürücülüğü yapıyorum”

Susurluk 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli Kadın ambulans şoförü Yeliz Yılmaz ise hizmete giren ambulansların hayırlı olmasını dileyerek, “Susurluk'ta ambulans sürücüsüyüm. Bugün yeni ambulansımızı aldık, ilimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah çok gerek duymasınlar, ama gerektiği zaman bizler 24 saat vatandaşlarımıza hizmet vermeye hazırız. Şimdi aracımızı teslim alarak Susurluk ilçemize devam edeceğiz. Bir bayan olarak ambulans şoförlüğü sırasında yeri geliyor sıkıntı çekiyoruz, yeri geliyor rahatlıkla aracı kullanıyoruz. Bayan olduğumuz için bazen insanların tepkileri garipleşebiliyor. Yolda ne yapacağınızı düşünebiliyorlar, zorlanacak mısınız diye sorabiliyorlar. Ama çoğunlukla bayan olduğunuz için de insanlar ambulansa yol vermeyi anlayışla karşılıyorlar ama bayan olduğunuz için daha bir farklı davranıyorlar. O konuda rahatız. Benim yaklaşık 14 yıllık ehliyetim var, 4 yıldır da bu işi yapıyorum” diye konuştu.