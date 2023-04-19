Balıkesir'e gençler için spor yatırımları sürüyor

Balıkesir'de gençler için spor yatırımlarına büyük önem veriliyor. Birçok projenin yapımına devam edilirken, 4 öğrenci yurdu, 1 yüzme havuzu, 2 portatif havuz, 8 halı saha, 1 stadyum, 8 basketbol sahası, 6 genç ofis ve 5 gençlik merkezi çocuk ve gençlere sunulan hizmet noktaları arasında yer alıyor.

Balıkesir'de son 5 yıl içerisinde yapımı tamamlanan; 1986 kapasiteli Bandırma Fatma Ana Kız Yurdu, Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu, Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi, Susurluk Futbol Sahası, Susurluk Gençlik Merkezi, Manyas Gençlik Merkezi, Marmara Gençlik Merkezi, Sındırgı Gençlik Merkezi, Dursunbey Gençlik Merkezi, Balıkesir Üniversitesi Genç Ofis, Bandırma Üniversitesi Genç Ofis, Yarbay Vecihibey Yurdu Genç Ofis, Fatma Ana Yurdu Genç Ofis, Balıkesir Lisesi Genç Ofis ve Yurdum Genç Ofis ile Bandırma Spor Bilimleri Kompleksi hayata geçirilen yatırımlar arasında bulunuyor. Ayrıca Balıkesir GSB yurtlarında oluşturulan spor alanları, fitness salonları, basketbol sahaları, halı sahalar ile ihtiyaç duyulabilecek tüm sosyal donatı ve spor imkanları üniversiteli gençlere nitelikli hizmet vermeye devam ediyor.

Kırsal bölgeler dahil olmak üzere il genelinde sentetik sahalar, basketbol sahaları, halı sahalar gençlerin hizmetine sunulurken; Edremit Anadolu Lisesi Mini Sentetik Saha, Edremit 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu Mini Sentetik Saha, Burhaniye Kızıklı Köyü Mini Sentetik Saha, Balya Çamucu Mini Sentetik Saha, Gömeç Ulubeyler Mini Sentetik Saha, Gömeç Hacı Hüseyinler Mahallesi Mini Sentetik Saha, Gömeç Şehit Mustafa Güvenç Aldemir Ortaokulu mini Sentetik Saha, Avşa Futbol Sahası ve Portatif Tribün ve Susurluk Sentetik Çim Futbol Sahası spora erişimi kolaylaştırıyor. İlçelerde gençleri sporla tanıştırmak, sporu geniş kitlelere yaymak, spor kültürünü yerleştirmek, sporu sevdirmek, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit etmek, onları spor branşlarına yönlendirerek üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla yatırımlar devam ediyor.

Balıkesir 2 bin 153 Kişilik Kız Yurdu, Karaali Acar spor Kompleksi Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi, Balıkesir Engelsiz Gençlik Merkezi ile futbol sahaları ve tribün yatırımları da devam ediyor. Ayrıca yapımı devam eden Çağış Kampüsü Yeni Yurt Binası, kız yurdu bahçesine yapılan Engelsiz Gençlik Merkezi projesi başta olmak üzere daha birçok proje ile başta gençler olmak üzere, bütün vatandaşlar sportif, sosyal ve kültürel anlamda daha yeterli imkanlara kavuşmuş olacak.