Balıkesir'e Öğretmenevi Sera Restoran ile çıtayı yükseltti

Öğretmenvinde yeni yapılan Sera Restoran ve otel kısmından öğretmenlerin yanı sıra vatandaşlarda faydalanacak

Balıkesir Öğretmenevine yeni yapılan Sera Restoran ile otel kısmına yapılan Kral dairesi ve süit odaların tanıtımı için Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile Öğretmenevi Müdürü Rıdvan Teke basın mensuplarını kahvaltılı tanıtım toplantısında değerlendirdiler. Müdür Yıldız, Her zaman söylediğimiz gibi Balıkesir'de güzel şeyler olmaya devam ediyor. Balıkesir Öğretmenevinde oluşturduğumuz Sera Restoran en güzel şekliyle hem öğretmenlerimize ve halkımıza hizmet vermeye başladı. Öğretmenevinde yeni yaptığımız odalar ve salonlarla Balıkesir halkına en güzel hizmet vermenin gururunu ve onurunu yaşamaktayız" dedi.

Öğretmenevi Müdürü Teke'de bugün öğretmenevinin tanıtımı için bir araya geldiklerini belirterek, "1 hafta önce hizmete sunduğumuz Kafe Sera Bistro'da saat 12'den gece 23'e kadar öğretmenlerimiz ve tüm vatandaşlarımız hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. Cafe Bistro da yemek yiyebilirsiniz, pizza yiyebilirsiniz, akşam saat 22'de bonfile yiyebilirsiniz. Sadece yemek için değil sadece kahve ve çay içmeye de halkımız gelebilir. Geçtiğimiz günlerde Cafe Bistro tarzında hizmet vermeye başlayan “Sera Restoran”, servisiyle, lezzetiyle, dekoruyla ve konumuyla, bundan sonra açılacak restoranlara da ilham olabilecek tarzda, Cafe de Paris Soslu Bonfileden Köfteye, Pizzadan Hamburgere, herkesin damak tadına ve kesesine uygun menüleri bulabileceği bir konsept sunuyoruz" dedi.

Müdür Teke sözlerinin devamında otel olarak kullanılan bölümlerle ilgili verdiği bilgilerin devamında, " Otelimizde 5 adet suit, 59 adet standart odası ile konaklama hizmeti , sinema tipi, 'U' düzen ve V.I.P. toplantı salonları ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Sera Restoran”, daha şimdiden vatandaşların ilgi odağı olmaya başladı bile. Saat 12.00'den, 23.00'e kadar hizmet veren restoran, müşterilerine nezih bir ortamda değişik lezzetleri sunuyor. Enginar tatlısından,Sera Burger'e , Sera Elma tatlısından,makarna çeşitlerine kadar geniş bir yelpazede müşterilerine hizmet vermeyi planlayan “Sera Restoran” Balıkesir' lileri bu lezzetleri tatmak üzere bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Öğretmenevinde yeni hizmete giren Kafe Sera Bistro Restoranda Baş aşçı Levent Kaynak idaresinde 3 aşçı ve 4 masa görevlisi hizmet vermekte. Şef Levent Kaynak'ın idaresindeki mutfak'ta Paris Soslu Bonfileden Köfteye, Pizzadan Hamburgere, müşterinin istediği özel menülere kadar her çeşit yamak yapılabiliyor. Levent Ustanın en meşhur menüsü olarak Enginar tatlısının olduğu öğrenildi.

Öğretmen ve Kamu personeline Yüzde 10 indirim

Balıkesir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Rıdvan Teke, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın da katıldığı, tesisi ve restoranı tanıtmak üzere gerçekleştirdiği kahvaltılı basın açıklamasında Öğretmen ve Kamu personeline müjde geldi. “Kurumumuz konaklama,düğün ve organizasyon ve restoran hizmeti ile sadece öğretmenlerimize değil, tüm halkımıza açıktır. Öğretmen ve Kamu görevlilerimize fiyatlar üzerinden % 10 indirim uyguladığımız restoranımızda, kaliteyi en ucuza sunmak üzere, farklı lezzetleri Balıkesirlilere tattırmak hedefimiz. Bütün Balıkesirlileri restoranımıza bekliyoruz” dedi.