İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'e sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve bölge için sağanak yağış uyarısı yaptı.


Merteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve ilçeleri için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı verdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ve yarın bölgemiz genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Balıkesir'in kuzey ve batısı Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık, Havran, İvrindi, Balya, Gönen, Manyas, Bandırma, Erdek ve Marmara adasında çok kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.