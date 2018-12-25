İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'e şehit ateşi düştü

İstanbul’da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında yaralanan asker de şehit düştü.

İstanbul'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında yaralanan asker de şehit düştü.


Dursunbey doğumlu yaralı asker Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Sancaktepe'deki helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz şehit oldu. Sancaktepe'de 1 ay önce düşen askeri helikopterde 4 asker şehit olmuş, 1 asker de yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan Balıkesirli Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şehit askerin cenaze töreninin yarın Balıkesir'de yapılması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.