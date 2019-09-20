Balıkesir'e yeni emniyet müdürü atandı

Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.Balıkesir Emniyet Müdürlüğü görevine Mardin Emniyet Emniyet Müdürü Hasan Onar atandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise Gaziantep Emniyet Müdürü oldu.

Hasan Onar

21.06.1967 tarihinde Afyonkarahisar İli Dinar İlçesinde doğmuştur. 1985 yılında Polis Koleji, 1989 yılında Polis Akademisinden mezun olarak İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Komiser Yardımcısı rütbesiyle göreve başlamıştır. Değişik rütbelerde sırasıyla İzmir, Tunceli, İzmir, Manisa illerinde görev yapmış, 2012 yılında Manisa ilinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiş, İzmir Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yaparken 07/01/2014 tarihinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne atanmıştır. Kırıkkale Emniyet Müdürü olarak 2 yıl 9 ay görev yaptıktan sonra 25.10.2016 tarih ve 2016/759 sayılı Kararname ile Mardin İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. 2008 yılından Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans Eğitimini, 2014 yılında ise Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde ikinci Lisans eğitimini tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 2.Sınıf Öğrencisidir. İyi derece de İngilizce bilmekte olup, evli ve üç çocuk babasıdır.