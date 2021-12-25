İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'i kar yerine sis bastı

Çanakkale tarafından gelen sisli hava Balıkesir’in üstünden geçerek şehri kapladı.

Çanakkale tarafından gelen sisli hava Balıkesir'in üstünden geçerek şehri kapladı.


Çanakkale tarafından gelen sisli hava bir süre Balıkesir'in üstünde kalarak Manisa'ya doğru dağıldı. Şehirde kısa sürede sis gökyüzünü bembeyaz yaparken şehre yakın dağlarda oluşan eşsiz görüntü ise kartpostallık görsel oluşturdu. Gün batımında oluşan sis, güneşi de etkisine alarak şehirden uzaklaştı. Drone ile görüntülenen sis, gün batımı ve şehirde oluşan güzel görüntüleri de beraberinde getirdi.

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