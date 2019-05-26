Balıkesir'i Kayseri'de temsil edecekler

Balıkesir'deki normal sezon müsabakalarında grubunu lider bitirdikten sonra final grubu maçlarının tamamını kazanarak İl Şampiyonu olan U18 Balıkesir Basket Takımı Türkiye Şampiyonası öncesi çekilecek kuralarda da başarısından dolayı 1.torbada yer alıyor. Balıkesir'i temsil edecek Balıkesir Basket Türkiye Şampiyonası'nda son 16 ‘ya kalarak 2018-2019 sezonunda Türkiye ‘de en uzun parkede kalabilen takımlardan biri oldu.