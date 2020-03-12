Balıkesir'i sineksiz bir yaz bekliyor

Balıkesir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Karesi Grup Amirliği'nde düzenlenen törende Balıkesir'de yaz aylarında haşere ve sinek sorunun yaşanmaması için araçlar ilçe belediyelerine teslim edildi. Büyükşehir Belediyesince tedarik edilen araç ve ekipmanlar sinekle mücadele dışında belediyelerin ihtiyaçlarına göre farklı uygulamalarda da kullanılabilecek.

Vehbi Yörük: “Larvayken yok edeceğiz”

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Vehbi Yörük araç teslim töreninde yaptığı konuşmada haşere ve korona virüs mücadelesi hakkında bilgi verdi. Yörük, “20 ilçemizle koordineli bir şekilde haşereyle mücadele çalışmalarının ilk açılış törenini yapıyoruz. 50 araç, ekipman ve personellerimizle standart virsüdal ürünlerle ilçelerimizle birlikte haşereyle mücadele çalışmasını bu yıl koordineli bir şekilde yürüteceğiz. Bu çalışmalar kapsamında ilçe uygulayıcı personelimizi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından haşereyle mücadele eğitimi verildi. Yine bu kapsamada Sağlık Bakanlığı tarafından açılan virsül müdürlük eğitimi ilçelerimizin teknik personellerine verildi. Araçlarımızın hepsi araç takip sistemiyle takip ediliyor. 72 bin 900 hektar yaşanabilir alanda bu çalışmayı yapacağız. Yine önceki coğrafi bilgi sistemi çalışmalardan 798 bin kaynak tespit edilmiş durumda. Biz çalışmalarımızın başlangıcında ilçelerimize desteklerimizi vereceğiz. Kaynaklar zaten belli. Direkt larva zamanında kaynağında bu işi çözmeye çalışacağız. Bunun yanında bugünlerde yoğun günden olan korona virüs ile ilgili Büyükşehir Belediyemizin ekipleri terminallerde, otobüs duraklarında, otobüslerde, konferans salonlarında, spor salonlarında dezenfeksiyon işlemlerini devam ettiriyor. Bu kapsamda yine alanda yine üç tane mobil sağlık ekibimiz var. Yine ilçe belediyelerine haşereyle mücadele ekipmanlarının yanı sıra dezenfeksiyon işlerini yapabilecekleri ekipmanları da biz tedarik ettik. Doktorlarımız, sağlık personellerimizle birlikte koordineli bir şekilde bizim mobil sağlık ekibi de ilçe belediyelerimizin ekipleriyle birlikte ilçelerimizin vatandaşlara toplu kullanım yaptığı alanlarda dezenfeksiyon işlerini daha hızlı bir şekilde devam ettireceğiz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak biz bütün ekiplerle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah bu sezonu kazasız belasız atlatırız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz:

“Haşereyle mücadeleye başlıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise konuşmasında sinek ve haşereyle mücadele konusunun önemine değinerek, “Şimdi haşereyle mücadele için ortak akılla buluştuğumuz 5 yıllık Büyükşehir tecrübesi diyor ki ilk 2014 yılında ben Karesi Belediye Başkanıyken dedik ki bütün belediyeler ilaçlama işlerini kendisi yapsın dedik. Karesi-Altıeylül beraber geldik. Ama sinek burası Karesi, burası Altıeylül demiyor. Altıeylül ilaçlayıp, Karesi ilaçlamazsa sonuçta sinek öbür tarafa geçiyor, sınır tanımıyor. O nedenle bunun Büyükşehir Belediyesiyle yapılmasının uygun olduğunu gördük. 2015 yılında tüm şehiri kapsayan haşereyle mücadele operasyonu başladı ve larva yerlerinin hepsi tespit edildi. Biraz masraflıydı, biraz tecrübesizdik, ekipler yeterince buna hazır değildi. Ama 2015-2016-2017 yıllarında her sene biraza daha gelişen bir durum oldu. Bir tane sıkıntımız oldu. İlçe belediyeleri burada devre dışı kaldı. Yani bir profesyonel ekip sahaya çıkıp Balıkesir merkezden yönetilen bir sistemle her yeri ilaçlıyordu. Bunun maliyeti de yüksek, yerel yöneticilerin olaylara müdahalesi az olduğundan dolayı da gerçek sorunları çözmede belirli noktalarda geç kalınıyordu. Peki, bu seneki uygulamamız neyi sağlıyor? Bu sene bütün ilçe belediyelerimizle herkes taşın altına elini koyarak o ilçede yaşayan belediyenin çalışanlarıyla biz bu işi çözüyoruz. Büyükşehir Belediyesi araç, ilaç ve burada kullanılacak ekipmanı sağlarken, belediye başkanımızda operasyonel yönetimi kendi personeliyle sağlayacak. Bunun için tabi ki eğitim gerekiyor. Bunun için ilaçlanacak bölgelerle ilgili bir bilgi birikimi gerekiyor. Bunlar önceden tespit edilmiş, bütün burada çalışacak arkadaşlara larvayla nasıl mücadele edilir, uçkun haline dönüştükten sonra bunlara nasıl müdahale edilir, karışımlar nasıl yapılır eğitimleri verildi. Araçlarımızın hepsinin üstünde araç takip sistemi, makinelerimizin üstünde de ilaç atılıp atılmadığını ölçen sayaç var. İlaçlama haricinde bu araçların üstündeki ilaçlama makinelerimiz portatif olduğundan dolayı belediye başkanımızın inisiyatifinde belediyenin farklı amaçlarına da hizmet edecek şekilde kullanılabilecek halde teslim ediliyor. İnşallah mücadeleyi doğru yaparız. Yaptığımız hatalardan ders alır, bir sonraki sene önleyici tedbirlerimizi daha güzel yaparak insanımızın daha huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlarız” ifadelerini kullandı.

“Korona virüs konusunda önlemlerimiz aldık”

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz korona virüs mücadelesi hakkında da şunları söyledi:

“Korona virüs ile mücadelede aslında bireysel hijyen ve kendimize gösterdiğimiz özen çok önemli. Türkiye bu konuda dünyada en önleyici tedbirleri alıp, virüsten uzak duran bir toplum halinde olduğunu uluslararası camia tescilledi. Çünkü uçuşlarımızla ilgili herhangi bir kısıtlama, yasaklama yok. Bununla ilgili biz belediye çalışanlarına öncelikle çok görev düşüyor. Bizim şehrimiz temiz. Biz zaten düzenli, kendisiyle öz bakımını iyi yapan bir toplumuz. Çevresel faktörlere de biz belediye çalışanları dikkat edip, burada gereken özeni gösterirsek, gerekli şekilde etrafımıza örnek davranışlarda bulunursak toplumumuzda bu konuda en az endişe duyarak hayatına devam eder.”

Vali Yazıcı: “Nüfusumuzun iki katını misafir eden bir iliz”

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Balıkesir'in yaz sezonunda nüfusunun iki katı ziyaretçi ağırladığı bir il olduğunu belirterek haşereyle mücadele konusunun önemine değindi. Vali Yazıcı, “İnşallah önümüzdeki yaz tertemiz olacak. Belediyeler günümüzde çok daha önemli hale geldi. Çünkü artık dünyada ülkelerin yarışı yanında şehirler kendi adlarına yarışıyorlar. Marka şehir kavramı da bu şekilde doğdu ve ısrarla devam ediyor. Dünyada artık birçok şehir sadece şehrin adıyla anılıyor. Dolayısıyla bizim de Balıkesir olarak marka şehir olabilme, kendi kategorisinde parmakla gösterilebilir bir şehir olmanın gereklerini başta Büyükşehir Belediyesi, diğer ilçe belediyelerimizle birlikte sağlamamaya gayrete diyor. Biz de devlet olarak bu konuda bu öncü kuruluşlara yardımcı oluyoruz. Marka şehir olmanın birçok maddesi var. Bunlardan bir tanesi de temiz, bakımlı şehir olabilmek. Bizim 1 milyon 228 bin nüfusumuz var. Ama Marmara Adası'ndan Ayvalık'a kadar hem Marmara'da, hem Ege'de misafir ettiğimiz yaklaşık 2-2,5 milyon insanımız var. Yani bu şehrin iki katı kadar nüfus, bu şehre gezmeye geliyor, bizi görmeye geliyor. Dünyadan da geliyor, ülkemizin değişik yerlerinden de geliyor. Bizi bu yaşadığımız alanlar aynı zamanda bizim dışında aynı zamanda 2,5 milyona da hizmet ediyor. Evimizin temiz olduğunu o misafirlere göstermek mecburiyetindeyiz. İnşallah önümüzdeki yaz en azından haşeratla mücadele noktasında hiçbir sıkıntımız olmayacak. Ben de Altınoluk'ta bir müddet kalıyorum. Bu yaz çok sıkıntı yaşadım. Birlik ve beraberlik içerisinde bu inşallah halledilecek. Büyükşehirin medeniyet olduğunun en büyük delillerinden birisi de bu iştir. Yoksa sineklerin ya da haşeratın bir vatanı, aidiyet duyduğu bir toprak yok. Dolayısıyla yan yana, bitişik iki ilçede veya iki beldede birisi temizlik yapmadığı hiçbir anlam ifade etmiyor. Bunun en güzel örneklerinden birisi de Büyükşehir Belediyesi'nin körfez bölgesinde yaptığı kanalizasyonla ilgili çalışmadır. Onlarca belde var o bölgede. Hiçbir belge ne yazık ki arıtmasını yapıp bırakamıyor, çünkü çok maliyetli. Büyükşehir geldi şimdi Altınoluk'ta, Ayvalık'ta tertemiz, sularımız akıyor, denizimiz temiz. Bu Büyükşehir sayesinde oluyor. Bu model doğru bir modeldir. İnşallah ülkemiz 30 Büyükşehir ile atağa kalktı, yoluna devam ediyor. Biz Balıkesir'den sorumluyuz. Balıkesir'in daha ileride olabilmesi için, parmakla gösterilir bir il olabilmesi için, milyonların rahatlıkla gidebilirsiniz, gelebilirsiniz, yatabilirsiniz, yiyip-içebilirsiniz diyebileceği illerin başında olma gayretimiz hep birlikte devam edecek” dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi'nce 20 ilçeye araçların dağıtımı gerçekleştirildi.