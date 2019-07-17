Balıkesir'in 6 aylık kaza raporu açıklandı

2019 yılının ilk 6 ayındaki trafik faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda elektrikli bisiklet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte kazaların da arttığı belirtildi.

Çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı İl Trafik Koordinasyon Kurulu toplantısında polis ve jandarma bölgesindeki trafik olayları değerlendirildi. 2019 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen kaza, denetim ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgilerin verildiği toplantıda kazalarda ölüm ve yaralanma sayılarında düşüş gözlenirken, denetim ve ceza işlemlerinde de artışın yaşandığı görüldü. Toplantıda ayrıca aylık süreç içinde başarılı personele takdir belgesi verildi.

Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay: “Kural ihlalleriyle ilgili çalışmalar devam edecek”

Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay düzenlenen toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, “ Kısmen bazı bölgelerde başlatılan ve daha da yaygınlaştırılması planlanan ‘Yaşam İçin Kısa Bir Mola' sloganıyla Yaşam Tünelleri oluşturulması, ‘Bu Yolda Hep Birlikteyiz' ve ‘Trafik Kuralı İhlal Tespit Tutanakları Düzenlenmesiyle ilgili özellikle seyir halinde cep telefonuyla görüşme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme ve emniyet kemeri kullanmamakla alakalı kuralların ihlaline yönelik çalışmaların hızlı bir şekilde devam etmesi ve yaya önceliğiyle ilgili çalışmalarımız var” diye konuştu.

Trafik Tescil Şube Müdürü Serdar Gökmenoğlu: “Kaza oranları düştü denetim oranları arttı”

Trafik Tescil Şube Müdürü Serdar Gökmenoğlu sorumluluk bölgelerinde gerçekleşen trafik faaliyetleri hakkında verdiği bilgilerde şunları söyledi:

“İçişleri Bakanlığımızda trafik kazalarını azaltmaya yönelik Karayolları Trafik Güvenliği Strateji ve Eylem Planı çerçevesinde ‘Trafik Kazalarını Önleme Planı', “100 günlük eylem planı,', ‘Bu Yolda Birlikteyiz', ‘Kırmızı Düdük', ‘Önce Yaya' gibi alınan trafik tedbirlerinin fayda analizleri yapılarak gelinin durumun ve alınması gereken ek tedbirler varsa değerlendirmek amacıyla polis bölgesindeki bilgileri vermek istiyorum. İl genelinde polis bölgesinde kaza bilançomuz; ölümlü ve yaralamalı kazamız il genelinde geçen sene ilk altı ayda bin 572 iken, 2019 yılının ilk altı ayında bin 354'e düşerek yüzde 14 bir azalmamız var. Ölümlü kazamız her iki yılın değerlendirmesinde 16 adet görülmektedir. Ancak yaralamalı kazamız bin 556'dan bin 538'e gerileyerek yüzde 16'lık azalma var. Aynı şekilde ölü sayında yüzde 14'lük düşüşle 22'den 19'a azalma, yaralı sayımızda da 2 bin 336'dan 2 bin 113'e gerileme var. Maddi hasarlı kazalarımızda da bin 464'den bin 284'e inerek yüzde 12'lik bir azalma mevcut. Yine bu doğrultuda bizim yaptığımız faaliyetlerde sürücülere 2018'in ilk altı ayında 26 bin 752 ceza uygulanırken, bu sene 25 bin 426 sürücüye yüzüne karşı yazılan ceza var. Ancak araç plakasına yazılan cezalar 62 bin 325'den 88 bin 903'e çıkarak yüzde 33 oranında artış var. Yayalara aynı şekilde geçen sene 39 ceza uygulanırken bu sene 69 ceza uygulandı ve hala bu uygulamamız devam ediyor. Yolculara 65'den 35'e düşerek yüzde 46 bir azalma var. Ancak bu otobüslerde genelde kemer takmayan ve hususi otolarda kemer takmayanlara yazdığımız cezalar. Toplam olarak 92 bin 181sürücüye 2018'in ilk altı ayında ceza yazılırken bu sene 114 bin 314 sürüye ceza yazılarak yüzde 14'lük bir artış gözlenmiştir. Araç ve sürücü kontrol sayısı 387 binden 453 bin 787 çıkarak, yüzde 17'lik bir kontrol sayımızda artış var. Alkol kullanımı ve sürücü belgesi geri almalar var. Alkolden yaptığımız işlem sayısı geçen sene bin 129, bu sene bin 182 olarak gerçekleşti. Trafikten men edilen araç sayısı geçen sene 8 bin 271 iken, bu sene 9 bin 969'la yüzde 21'likbir artış gerçekleşti. İl genelinde motorlu araç sayımız 473 binden 481 bine çıkarak yüzde 2'lik bir artış gözlendi. Motorsuz araç sayısında da yüzde 5'lik artışla 3 bin 638'den 3 bin 805'e artış var. Toplamda tescilli araç sayımız 477 bin 9 iken 485 bin 529'a yani yüzde 2'lik bir artış mevcut. Sürücü sayımızda da 445 bin 45 iken geçen sene bu sene 461 bin 620 ile yüzde 4'lük sürücü sayımızda da artış var. Genel kontrollerimizde radar denetimlerinde yüzde 40, alkol denetimlerinde yüzde 29, motosiklet denetimlerinde yüzde 85, emniyet kemeri denetimlerinde yüzde 24'lük bir artış var, geçen seneye göre daha fazla araç kontrol etmişiz. Sadece kırmızı ışık ihlalinde yüzde 24'lük bir azalma olurken okul servisi denetimlerimizde yüzde 50'lik bir artış gerçekleşti. Toplam kontrol sayımız geçen sene 387 bin 526 iken, bu sene 453 bin 696 araç kontrol edilmiş. Burada da yüzde 17 oranında denetim faaliyetimiz artmış. Balıkesir genelindeki kazalarda dikkatinizi çekmek istediğim asıl önemli husus elektrikli bisiklet kullanımı. Bizim bu yıl altı ay içinde yaralamalı 447 kaza meydana gelirken bunun maalesef 208'i elektrikli bisiklet ve motosikletin, 102'si yayaların karıştığı kaza. Tüm kazalara oranımız yüzde 69. Yani yüzde 69 motosiklet, elektrikli bisiklet ve yayanın karıştığı kaza var. Problemin burada olduğu gözüküyor” diye konuştu.

“Elektrikli bisiklet kullanımı büyük sorun”

Balıkesir genelinde motosiklet, elektrikli bisiklet ve yayaların karıştığı kazaların çokluğuna dikkat çeken Trafik Tescil Şube Müdürü Serdar Gökmenoğlu gerekli denetimlerin artarak devam ettiğini bildirdi. Gökmenoğlu, “İlimizde özellikle elektrikli bisiklet kullanımı çok yaygın ve bunu 13 ila 16 yaş grubu çocuklar kullanıyor. Hatta okula giderken elektrikli bisiklet kullanıyorlar. Biz şu an belki son 3 haftadır muazzam bir şekilde uygulama yapıyoruz. Bugün 350 tane motosiklet ve elektrikli bisikleti bağlamış durumdayız. Bunun bir de iş külfeti var ve bunların hemen hepsi hurdaya gidiyor. Kimse gelip bunları geri almıyor. Çünkü ehliyet yok, tescil ettirmesi gerek. O parayı ödeyeceğime hurdaya gitsin diyorlar. Bunların hepsi milli servet ve hemen hepsi hurdaya gidiyor. Şu anda il genelinde en büyük sorunumuz bu” ifadelerini kullandı.

Jandarma bölgesinde de kaza raporu

Jandarma sorumluluk bölgesindeki trafik olayları ile ilgili sunumunu gerçekleştiren Kıdemli Başçavuş Akif Keleş ise yaptığı bilgilendirmede, “Sorumluluk bölgemizde 2018 yılında 22 ölümlü kazada 27 vatandaşımız ölürken 2019 yılında 18 ölümlü kazada 22 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralamalı kazalarımızda 2018 yılında 452 kazada 791 vatandaşımız yaralanırken 2019 yılında 411 kazada 756 vatandaşımız yaralanmıştır. 2018 yılında toplam meydana gelen 474 kaza varken 2019 yılında toplam 429'a düşmüştür. 2018 yılında 300 bin 782 araç kontrol edilirken 2019 yılında 310 bin 268 araç kontrol edilerek yüzde 3'lük bir artış sağlanmıştır. 2018 yılında 10 bin 636 ceza yazılırken 2019 yılında 11 bin 153 ceza yazılmıştır. Sorumluluk bölgemizde 2018 yılında 4 milyon 250 bin TL'lik ceza tutarı 2019 yılında 4 milyon 927 bin TL'ye çıkmıştır” ifadelerini kullandı.