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Balıkesir'in batı sahillerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2.

Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan meteorolojik uyarı ile Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.


2. Bölge Müdürlüğünden yapılan ve Balıkesir Valiliği tarafından duyurusu yapılan meteorolojik uyarıda, “Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.


Yağışların salı günü sabah 10.00 ile 20.00 arasında etkili olması bekleniyor.

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