Balıkesir'in değerleri tasarımlara yansıyacak

Balıkesir'in; tarihini, kültürünü ve kimliğini yansıtan öğeler, tasarıma dönüşecek. Balıkesir Kent Konseyi koordinesinde Balıkesir Üniversitesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle “Tasarımla Balıkesir'i Anlat” adı altında, Balıkesir temalı ürün tasarım yarışması düzenleniyor.

Balıkesir Kent Konseyi öncülüğünde, Balıkesir Üniversitesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle; geleneksel sanatları, zanaatları, somut olmayan kültürel mirası ve şehir kimliğini yansıtan Balıkesir temalı ürün tasarım yarışması düzenleniyor. Balıkesir'in; tarihini kültürünü, mimari yapısını, sanatsal yönünü, şehir kimliğini yansıtan geleneksel formların; özgün ve çağdaş tasarım uygulamalarıyla harmanlanarak günümüze taşınması amacıyla düzenlenen “Tasarımınla Balıkesir'i Anlat” yarışmasına başvurular, 12 Nisan'da başlıyor. Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, 23 Nisan'a kadar tasarımlarının dijital halini (yarisma@balikesirkentkonseyi.org) e-posta adresinden, Balıkesir Kent Konseyi'ne ulaştırabilecekler.

Ürünler, Balıkesir'in kimliğini temsil edecek

Yarışmaya katılacak ürünlerin tasarımında Balıkesir'in; tarihi, etnografik, mitolojik, arkeolojik, coğrafi, mimari, tarım, hayvancılık ve gastronomik ögeleri gibi şehir kimliğini temsil edecek nitelikte, seri üretime uygun, çağdaş tasarım ile uygulama tekniklerinin kullanılabileceği yorum ve tasarıma sahip olması gerekiyor. Ayrıca şehrin tarihine ve kültürüne bağlı kalınarak mermer, taş, ahşap, bakır, deri, cam, kâğıt, kumaş, seramik, keçe ve pamuk gibi ürünler kullanılmasının yanı sıra yardımcı alternatif olarak metal ve plastik gibi ürünler kullanabilecekler.

Yerel ürünler markalaşacak

Balıkesir'in yerel ürünlerinin markalaşmasını sağlayarak tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenecek yarışmada; birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 7 bin 500 ve mansiyona layık görülen 3 kişiye de 2 bin 500'er lira para ödülü verilecek.