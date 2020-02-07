Balıkesir'in depremselliği konuşuldu

Dr. Haluk Selim, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanlarına, müdürlere ve gazetecilere Balıkesir depremselliği hakkında bilgilendirme sunum yaptı. Sunumu baştan sona dinleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 18.02 bölgesindeki mülk sorununun ortadan kaldırılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İTÜ Gayrimenkul Geliştirme Kentsel Dönüşüm ve Planlama Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Haluk Selim, belediyede yaptığı sunumda Balıkesir şehir merkezinde 7'nin üzerinde deprem olmasının mümkün olmadığını söyledi. 18.02 bölgesinin 1986 yılında Bakanlık tarafından zaten imara açık olduğunu belirten Başkan Yılmaz "Bu bir imar meselesi değil imar planları zaten hazırlanmış, biz burada mülkiyet sorunlarını çözüyoruz" dedi.

Doç. Dr. Haluk Selim:

“7'lik deprem merkezde pek olası değil”

Balıkesir şehir merkezinin içinden ve yanından aktif bir fay hattı geçmediği için mevcut fay hatlarının 7'nin üzerinde deprem yaratmayacağı bilgisini veren Doç. DR Haluk Selim "Depremsellik açısından Balıkesir'i üç bölgeye ayırmak gerekir. Birinci bölgede (Bandırma, Gönen, Manyas ve çevresi) Kuzey Anadolu fay hâkimiyeti var, 3 buçuk milyon yıldır burada deprem meydana getiriyor. Bu fayın güney kolu Gönen'den güneybatıya dönüyor, Bandırma'ya kadar bu bölgeye hâkim. İkinci bölgeye (Edremit ve çevresi) geldiğimizde burada farklı bir dünya var. Üçüncü bölge ise Balıkesir merkez. Balıkesir merkezde olan depremlerin büyüklükleri 5 ve 6, ikinci bölge 6 ve 6,5 üçüncü bölge 6 ve 7'nin üzerinde. O yüzden buraya birinci derece lafı çok yanlış." dedi. Bandırma, Gönen Manyas'ın dışındaki Balıkesir'in ilçelerinde 7'lik deprem pek olası değil. Dünyanın en aktif üç fayından birisi olan Kuzey Anadolu fay hattının güney kolu Gönen'den geçiyor. Bu fay hattında yaşanacak kırılmalar, Bandırma, Gönen ve Manyas'ı etkileyebilir” diye konuştu.

“Akhisar artçıları birkaç ay devam edebilir “

Balıkesir'inde hissettiği Manisa- Akhisar bölgesinde son durumu da analiz eden Doç. Dr. Selim "Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre bu bölgedeki 15 km'lik normal listrik doğrultulu atım bileşenli bir fay hattı var. Fay hattı kuzey doğu güney batı yönünde Kırkağaç fayı nedeniyle buradaki depremlerin bir kaç ay daha devam edeceğini düşünüyorum. Buradaki depremlerin 5.4'ün üzerine çıkacağını zannetmiyorum. Bu zamana kadar çıkan artçı da görmedim. Bu bölgede 4.0-4.5 gibi inişli çıkışlı artçıları hissedeceksiniz ve sonrasında biteceğini düşünüyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz:

"İmar değil mülkiyet meselesi"

Gazetecilerin, Sanayi 2. kapı bölgesindeki 18.02 imar planının son durumu hakkında bilgi almak istedikleri sorusu üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "18.02, 1986 yılında Bakanlık tarafından imara açılmış bir yer. Oradaki konu hangi arsa kimin tartışmasından dolayı olayın mahkemeye taşınması sonucu oluşan bir sorun. Bu bir imar meselesi değil imar planları zaten hazırlanmış biz burada mülkiyet sorunlarını çözüyoruz. Orasının zaten imarı var. Tarlaların arsaya dönmesi sonucunda vatandaşların kendi aralarında yaşanan itilaflarından dolayı mahkeme tarafından yapılaşma durduruldu. O bölge, Gaziosmanpaşa ve Paşaalanı ile beraber imara açıldı. Biz de Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile birlikte oradaki vatandaşların mağduriyetini gidermek için ortaya bir irade koyuyoruz. Çözülmez denen her şeyi çözüp bölgeye yaşanabilir, modern bir yaşam alanı kazandıracağız" dedi.

"1999 öncesi yapılar riskli"

Kentsel dönüşümün önünün yasal olarak açık olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Şehir ekonomisi ve insanların isteğiyle bu sürece yön verebiliriz. Devlet üstüne düşeni zaten yapıyor. 1999 öncesi yapılan bütün binaların riski var. Binalar yaşlanıyor, kontrol edilmesine ve yenilenmesine ihtiyaç var. Vatandaşlarımız kontrol etmemizi isterse bize ulaşabilir. Eğer yapacağımız ölçümlemede herhangi bir risk çıkarsa bu binayı yasalar çerçevesinde yıkmamız gerekiyor. Vatandaş kendi kararını kendisi verecek. 2002 yılından sonra yapılan binalar devletin belirlediği kurallara uygun bir şekilde yapıldı. Ancak şimdi alternatif yeni yaşam alanları oluşturmamız gerekiyor. Şehrin dinamiklerini bozmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.