Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Triatlon Takımı sporcuları “Eğirdir Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası”nda Balıkesir'in gururu oldular. 6 sporcu Büyükşehir sporcusu ilk üçe girerek, Türkiye Triatlon Milli Takımı'na girmeye hak kazandı.

Aralıksız 17 yıldır devam eden Eğirdir Triatlonu - Aquatlonu, Türkiye Triatlon Federasyonu'nun organizasyonuyla 13-14 Temmuz tarihinde Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Triatlon Takımı'nın da katıldığı müsabakalara, Türkiye genelinden yüzlerce sporcu katılım gösterdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Triatlon Takımı sporcularından; Emirhan Çakır Yıldız Erkekler kategorisinde birinci, Enes Kızılcık Genç Erkekler kategorisinde ikinci, Yunus Eren Kızılcık Genç Erkekler kategorisinde üçüncü ve Melike Yılmaz Genç Bayanlar kategorisinde üçüncü, Sude Şenduran Minikler kategorisinde dördüncü, Hakan Tunç Yıldız Erkekler kategorisinde beşinci olarak Milli Takım'a girmeyi başardılar. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, müsabakaların sonunda arayarak gayret ve başarılarından dolayı genç sporcuları tebrik etti. Ayrıca, Genç Erkekler kategorisinde Mehmet Fatih Davran şu anda Macaristan'da Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ediyor.