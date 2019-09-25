Balıkesir'in güvenliği masaya yatırıldı

Balıkesir İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı, Vali Ersin Yazıcı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Yazıcı başkanlığında, Balıkesir ve ilçelerinde mevcut güvenlik tedbirlerinin görüşüldüğü güvenlik toplantısı yapıldı. Balıkesir'in genel güvenlik ve asayiş konularının değerlendirildiği toplantıda yapılması gereken çalışmalar, vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşayabilmeleri için alınması gereken tedbirler ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar görüşülerek karara bağlandı. Valilik Kocaseyit toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Ersin Yazıcı, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Vali Yardımcısı Ergun Güngör, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG Binbaşı Sadun Özdemir, MİT Temsilcisi ve bazı Emniyet Teşkilatı ile Jandarma mensupları katıldı.