Balıkesir'in ilk robotik turnuvası gerçekleşti

Balıkesir'de gerçekleştirilen ilk robotik turnuvasına yüzlerce öğrenci katıldı.

Yalova, İstanbul, Manisa, Samsun, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Antep ve Çanakkale'den 15 farklı okulun 43 takımla katıldığı VEX Robotics turnuvasında 300 yarışmacı yer aldı. VEX Robotics'in ilköğretim öğrencileri için Vex IQ adında düzenlediği turnuvanın bu yılki temasında küp ve topların yer aldığı öğrenciler tarafından tasarlanmış robotlarla maç yapıldı. Yarışmaya katılan çocuklara aileleri ve arkadaşları da destek oldu.

Düzenlenen turnuva hakkında bilgi veren Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Emine Erten, dünyada en çok katılımlı robotik turnuvası olan ve bu şekilde Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren VEX Robotics'in düzenlediği turnuvayı Balıkesir'de ilk kez gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Erten, "Balıkesir'in ilk robotik turnuvasına ev sahipliği yaptık. Ve burada şu an VEX IQ İlkokulul ve Ortaokullar için kullanılan bir robotik turnuvası var. Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerimiz var ve yarışmacılarımız var. Oldukça kalabalık bir ortam. Burada ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz yaptığı robotları sisteme uygun bir şekilde temadaki görevleri yerine getirmeye çalışıyor. Ve birer dakikalık mücadelelerle yarışma yapıyorlar. Aslında bu tam olarak bir yarışma değil, bir Teamwork yani bir takım çalışması ve Balıkesir'de ilk kez uygulanan bir robotik yarışması" dedi.

VEX Robotics çalışanı Fatih Yalçınkaya ise Türkiye'de yılda ortalama 15 turnuva düzenlediklerini belirterek, "Türkiye'nin her yerinde farklı bölgelerde maksat bütün okullarımız, çocuklarımız bu ortamı yaşasın, görsün ve bundan faydalansın diye bu turnuvalar düzenleniyor. Ve bu VEX Robotics turnuvalarında derece alan öğrencilerimiz de Avrupa ve dünya şampiyonalarında yol alıyorlar" şeklinde konuştu.

Turnuvada yarışan öğrencileri ziyaret eden ve stantları dolaşan Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ise, gerçekleştirilen turnuvanın çok önemli olduğuna dikkat çekti. Yıldız, "Öğrencilerimizin biz akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerde de en önde olmaları en büyük arzumuz. Malumunuz dünya artık tamamen robotlaşmaya doğru gidiyor. Bizim de öğrencilerimizin bu gelişen teknolojinin gerisinde kalmaması, bu teknoloji ile beraber yetişmiş olmaları çok önemli. İlkokul öğrencilerimizden, ortaokul öğrencilerimize, lise öğrencilerimize kadar çok güzel projelerin olduğunu gördük. Bunlar bizim için gerçekten ümit verici şeyler" şeklinde konuştu.

Yarışmaya Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğrenciler ise daha önceki yarışmalarda kazanamadıklarını ve bu turnuvada yaptıkları robotlarla dereceye gireceklerini ifade ettiler. Kategorilerinde kıyasıya mücadele eden ve başarı gösteren takımlar zorlu yarışların ardından ödüllerine kavuştu. Turnuva sonunda 8 farklı alanda başarı gösteren takımlara ödülleri organizasyon sahipleri tarafında verildi.