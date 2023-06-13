Balıkesir'in kültür mirası kayıt altına alındı

Kitabın basımında 29 akademisyen, 17 uzman olmak üzere toplam 46 kişi görev üstlendi.

Balıkesir'in güçlü ve zengin kültür öğelerini konu alan somut olmayan kültürel miras unsurlarını tespit etmeyi, bunları kayıt altına alıp belgeleyerek tanıtmayı ve gelecek nesillere taşımayı amaçlayan, Balıkesir Valiliği'nin öncülüğünde iki yıl süreyle yürütülen Balıkesir Somut Olmayan Kültürel Miras Projesi kapsamında "Balıkesir Somut Olmayan Kültürel Miras Alan Araştırmaları” kitabı hazırlandı. Balıkesir Üniversitesi Kampüsü Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde tanıtımı gerçekleşen kitabın basımında görev alan akademisyenler ve paydaşlar birer konuşma yaparak çıkarılan kitabın önemini vurguladı.

Proje çerçevesinde Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokolün ardından Balıkesir somut olmayan kültürel miras unsurları; Somut Olmayan Kültürel Mirasın Aktarılmasında Taşıyıcı İşlevi Gören Dille Birlikte Sözlü Gelenekler ve Anlatımlar, Gösteri Sanatları, Toplumsal Uygulamalar, Ritüeller Ve Şölenler, Doğa Ve Evrenle İlgili Bilgi Ve Uygulamalar, El Sanatları Geleneği ve Halk Mimarisi başlıkları altında beş gruba ayrıldı ve her alanı koordine etmek üzere bir alan editörü belirlendi.

Kitabın içeriğini oluşturan konularda sahada yapılan araştırmalarda ve yazımında her iki Üniversiteden 29 akademisyen, 17 uzman olmak üzere toplam 46 kişi görev üstlendi. İki yılı aşkın bir sürede Balıkesir'in bütün ilçelerinde yapılan alan araştırmaları sonucunda elde edilen yazılı ve görsel çalışmalar “Balıkesir Somut Olmayan Kültürel Miras Alan Araştırmaları” kitabında bir araya getirildi.

Vali Hasan Şıldak'ın her aşamasıyla yakından ilgilendiği çalışma, bizzat alandaki kaynak kişilere ve orijinal belgelere, bulgulara dayanması yönüyle Balıkesir'de bu kapsamda yapılan ilk çalışma olma özelliğini taşıyor.

Tanıtım programında konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Çok emek sarfedilen ince detaylı yorucu bir çalışmanın sonunda bu baş ucu kitabı bir kaynak eser olarak ilimize kazandırıldı. Çalışmanın en önemli belirgin ayırt edici özelliklerinden biri masa başı çalışması olmayıp, gerçekten alanda yapılan bir araştırma çalışmadır, bir sanat çalışmasıdır" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da birer konuşma yaparak Balıkesir'in kültürel ve yöresel bir zenginliğe sahip olduğunu dile getirdiler.

Program sonunda kitabın basımında emeği geçenlere plaket takdim edildi.