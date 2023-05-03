Balıkesir'in kültürel mirası Heritage İstanbul Fuarı'nda tanıtılıyor

Heritage İstanbul Fuarı'na katılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarıyla fuara damga vuran stantlar arasında yerini aldı. Büyükşehir; 32 ülkeden 120'nin üzerinde profesyonel katılımcı kuruluşa çalışmalarını tanıtıyor.

Şehrin birçok noktasında bulunan tarihi yapıları restore ederek gün yüzüne çıkaran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda 7. kez kapılarını açan Heritage İstanbul Fuarı'na katıldı. “Kültürel Miras, Doğal Miras” temasıyla 3-5 Mayıs günleri arasında açık kalacak fuar; müzecilik, arkeoloji, restorasyon, kütüphanecilik sektörlerinde faaliyet gösteren lider ulusal ve uluslararası firmaları, konferans, söyleşi ve atölye çalışmalarında alanında uzman değerli birçok isimle bir araya getiriyor. Kültürel miras bilincinin artması ve bu mirasın korunması konularını kendine sosyal misyon edinen ve bu misyonla ürün, hizmet ve teknolojilerin geliştirilmesini hedefleyen Heritage İstanbul Fuarı'nda stant açan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu konuda gerçekleştirdiği çalışmaları; 32'si yurt dışından olmak üzere 120'nin üzerinde profesyonel katılımcı kuruluşa tanıtıyor.

Restorasyon ve kazı çalışmaları tanıtıldı

Şehrin tarihi kimliğinin korunarak işlevsel bir şekilde geleceğe aktarılmasına büyük önem veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla şehir genelinde gerçekleştirilen; restorasyon, restitüsyon, rölöve, sokak sağlıklaştırma ve meydan düzenleme çalışmaları; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Koray Karabulut ile personel tarafından ziyaretçilere anlatıldı. Bunların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen ve Balıkesir'in kadim geçmişini gözler önüne seren; Antandros, Kyzikos, Daskyleion, Adramytteion kazı alanlarında devam eden çalışmalar ile süreçleri hakkında bilgiler verildi.

Antandros dönemine ait sikke basıldı

Fuarın en beğenilenlerinden olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standında, M.S. 202-235 yıllarına yolculuk yapılarak Marcus Aurelius Severus Alexander dönemine ait Antandros sikkesi ziyaretçiler tarafından basıldı.

Fuarın son günü olan 5 Mayıs Cuma günü 10.30-11.30 saatleri arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Koray Karabulut ‘Tarihi Belediyeler Paneli'ne katılarak Balıkesir'in tarihi mirasını anlatacak.