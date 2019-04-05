Balıkesir'in peynirlerini dünya tanıyacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yayını olan ve Balıkesir peynirlerini tanıtan ''50 Peynirli Şehir Balıkesir' Hong Kong'da ülkemizi tanıtmaya hak kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kurucu Başkanı Ahmet Edip Uğur tarafından bastırılan '50 Peynirli Şehir Balıkesir' adlı kitap Balıkesir'in değerlerini dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Frankfurt'ta yapılan Dünya Yemek Kitapları yarışmasında ödüle layık görülen kitap, 3-7 Temmuz tarihleri arasında Hong Kong'da ülkemizi temsil edecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kurucu Başkanı Uğur tarafından Balıkesir'in önemli değeri olan yöresel peynir çeşitlerini dünyaya tanıtmak amacıyla hazırlanan “50 Peynirli Şehir Balıkesir” adlı kitap, Frankfurt'da düzenlenen Dünya Yemek Kitapları Gourmand World Cookbook Awards yarışmasında ödüle layık görüldü. Ayrıca dereceye giren kitabın 3-7 Temmuz tarihleri arasında UNESCO Gastronomi alanında önde gelen şehir unvanına sahip Hong Kong, Macau'da düzenlenecek yarışmada Türkiyeyi temsil edeceği öğrenildi. Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber tarafından kaleme alınan kitapla Balıkesir'e özgü 50 peynir kayıt altına alındı. Balıkesir'in yerel peynirlerinin genel mutfak, sosyolojik, kültürel, coğrafi açıdan derlenmesini de içinde barındıran kitap 279 sayfadan oluştu. Yarışma hakkında bilgi veren '50 Peynirli Şehir Balıkesir' adlı kitabın yazarlarından Berrin Bal Onur, “ Balıkesir'in önemli değerlerinden olan yöresel peynirlerin kayıt altına alındığı '50 Peynirli Şehir Balıkesir' isimli kitap Frankfurt'ta ödüle layık görülüp Hong Kong'da düzenlenecek olan yarışmada ülkemizi temsil edecek. Kitabımız süt ve peynir kategorisinde yarışacak. Bu alanda Almanya, Fransa, İsviçre, Amerika gibi ülkeleri geride bırakarak finale yükseldik. Kitabımız bu yarışmadan da ödülle ayrılırsa ‘dünyanın en iyisi' ya da ‘winner' etiketiyle basılabilecek. Böylelikle Balıkesir'in tarihini, kültürünü ve değişik tatlarını dünyaya tanıtma fırsatı bulacağız. Bu projede büyük emeği geçen Edip Uğur Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.