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Balıkesir'in plajları güvenli

Plajların; yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi ve can güvenliği konularında standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 75 cankurtaran ile plajlarda vatandaşların güvenliğini sağlıyor.


Ege ve Marmara'nın incisi Balıkesir'in sahilleri; eşsiz manzarası ve temizliğiyle yerli yabancı turistlerin gözdesi olmayı sürdürüyor. Büyükşehir belediyesinin çalışmaları doğrultusunda Türkiye'de, Mavi Bayrak sayısını en fazla artıran il olan Balıkesir'in sahillerindeki Mavi Bayrak sayısı; 22'den 31'e yükseldi. Eşsiz güzelliğinin yanı sıra güvenilir plajları ile de dikkat çeken Balıkesir'de; büyükşehir belediyesi aldığı önlemlerle yaşanabilecek olası tehlikeler karşısında hazır bekliyor.


Plajların; yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi ve can güvenliği konularında standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; 75 cankurtaran ile vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışıyor. 8 kule, 6 bot, 3 jet ski ile olası boğulma vakaları karşısında hazır bulunan ekipler, 2019'da 85 vatandaşı, 2020'de ise şu ana kadar 3 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

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