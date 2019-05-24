Balıkesir'in "Şehir Strateji Belgesi" hazırlanıyor

Başkan Yılmaz, "Birlikte düşünecek, birlikte hareket edecek, birlikte planlayacak ve bu şehri birlikte yöneteceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz başkanlığında ilçe belediye başkanları ve daire başkanlarının katılımlarıyla "Strateji Planlama Üst Kurul” toplantısı" gerçekleştirildi. Şehrin 2019 - 2023 Stratejik Eylem Planı için hazırlıklarının yapıldığı toplantılar ilerleyen süreçte ilçe bazında da devam edecek. Büyükşehir ve 20 ilçe belediyesi tarafından alınacak ortak kararlar neticesinde "Şehir Strateji Belgesi" hazırlanacak. Şehirde stratejik yönetim kültürünün oluşturulmasını amacıyla hayata geçirilecek olan Şehir Strateji Belgesi ile uygulanabilir ve tüm şehri kapsayan bir plan ile Balıkesir geleceğe hazırlanacak. Toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi ve 20 ilçe belediyesinin stratejik planlarını 'ortak akıl' ile hazırlamak için gayret ettiklerini kaydetti. Balıkesir'in geleceğini 'siyaset üstü' bir anlayışla planlayacaklarını söyleyen Başkan Yılmaz, "Hemşehrilerimize hak ettiği değeri verecek, şehrimizdeki yaşam standartlarını iyileştirecek, 20 ilçemizi kapsayacak şekilde bir ekonomik kalkınma hamlesini başlatacak ve şehrimizin markalaşması için gereken adımları hep birlikte atacağız. Şehir yönetmek kimsenin tek başına yapabileceği bir iş değil. Bu süreçte birlikte düşünecek, birlikte hareket edecek, birlikte planlayacak ve bu şehri şiir gibi yöneteceğiz" açıklamasında bulundu.