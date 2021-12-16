Balıkesir'in su meselesi tarihe karıştı

İkizcetepeler Barajı'ndan gelen ve yıllardır patlayarak şehre zarar veren ana şebeke hattı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BASKİ'nin çalışmaları sayesinde Nisan 2021'den bu yana patlamıyor. Artık vatandaşların mağduriyetleri ve arızaların giderilmesi için her defasında yapılan yüksek maliyetler tarihe karıştı.

Altıeylül ve Karesi ilçelerinin büyük bir kısmına İkizcetepeler Barajı'ndan su sağlayan ve yaşanan arızalar sebebiyle sık sık vatandaşlara mağduriyet yaşatan 5 bin 604 metrelik su hattı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen yenilendi. Çalışmaların tamamlandığı Nisan 2021'den bu yana su hattında herhangi bir patlama ya da arıza yaşanmadı. Artık hem vatandaşların mağduriyetleri hem de sık yaşanan arızaların giderilmesi için her defasında yapılan yüksek maliyetler tarihe karıştı.

Sık sık patlamalar sebebiyle çok sıkıntılar yaşadıklarını, şehrin yarısının günlerce susuz kaldığını hatırlatan Sütlüce Mahallesi sakinleri, yeni hat çalışmalarının tamamlandığı günden bu yana herhangi sıkıntı yaşamadıklarını ifade etti.

2014'ten ve öncesinden bu yana şehir merkezinde çok sık içme suyu arızaları meydana geldiğini belirten Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürü İzzet Günal, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz göreve geldiğinde bize sorduğu ilk soru bu oldu. Yaklaşık 2 bin 800 metre içme suyu hattı ile mevcut zarar gören atık su şebekesinde rehabilitasyona gitmek durumunda kaldık. Bin 100 metreye yakın kanalizasyon şebekesini yenileyerek bir dönem hayatımızdan hiç çıkmayan ama 2021 yılının Nisan ayından bu yana da ‘bir dönemler su patlağı vardı. Çok susuz kalıyorduk' sözlerini maziye bırakan bir yatırımı hayata geçirdik. Suyun yönettiği değil suyu yöneten kurum anlayışıyla hizmetlerimize devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.