Balıkesir'in tarihi ismi Karesi fauna literatürüne geçti

Balıkesir'de Türkiye Meşe Habitatları Projesi (TOHP) kapsamında yaklaşık 20 bilim adamı ile beraber Erdek'e bağlı Kapıdağ Yarımadası'nda yaşlı meşe ağaçlarında yapılan çalışmada kınkanatlılar takımından takla böcekleri familyasına bağlı Ampedus Dejean 1833 cinsine ait üç yeni böcek türü bulundu. Bulunan üç yeni böcek türüne Balıkesir'in tarihsel geçmişi göz önüne alınarak Karesi ve çalışma alanı olan Erdek isimlerinden esinlenerek adlandırıldı. Böcek türlerinin isimleri Ampedus Karesiensis ile Ampedus Erdeki ve Elathaus Tezcani olarak bilim dünyasına tanıtıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Üniversitesi katkıları ile yapılan çalışma sonrasında üç yeni böcek türü tespit edilerek dünya literatürüne kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan tanıtım ile yeni bulunan böcek türlerine Balıkesir'e özgü isimler verildi. Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sakin Vural Varlı, Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı katıldı.

Başkan Yılmaz'a verdiğimiz sözü tuttuk

Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sakin Vural Varlı çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü olarak bir ekibim var. Bu ekibimle beraber 2004 yılından itibaren Balıkesir'de Kaz Dağlarından tutun Kapıdağ, Çataldağ ve dağ silsilesini taradık. Bu tarama sonucunda saproksilik böcek faunasını tespit etmeye çalıştık Coleoptera denilen kınkanatlılar grubundan. Bu çalışma kapsamında üç tane doktora çalışması çıkmak üzere daha önce üç tane böcek türü tespit ettik. Genelde isimlendirme yaparken de yöresel isimleri vermeye çalışıyoruz. Şehrin otoriteleriyle fikir teatisinde bulunarak isim vermeye çalışıyoruz. En son ziyaretimizde Yücel Başkanımız o zaman Karesi Belediye başkanıydı. Eğer yeni böcek türü çıkarsa Karesi ismini vereceğiz demiştim. Başkanımıza karşı sözümüzü tuttuk. Akdeniz ve Avrupa geçiş bölgesinde bulunan Balıkesir aslında hem zengin flora hem de zengin faunaya sahiptir. Biz de yapılan çalışmalarla floraya paralel olarak faunada yeni türleri bulmaya çalışıyoruz. Bu aslında büyük bir çalışma 20 ülkeden bilim adamlarının katıldığı bir çalışma. Biz yeni türler bulmaya devam edeceğiz. Muhtemelen şüphelendiğimiz üç yeni tür daha var. Onları da bilim dünyasına sunacağız” diye konuştu.

Karesi ismi literatüre geçti

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yeni tür olarak bulunan böceklerin tanıtımında yaptığı konuşmada, “Bilindiği gibi Karesi ismi Balıkesir'in tarihsel ismidir. Selçuklu ve Osmanlı döneminde bu yörenin tamamına; özellikle Çardaklı Limanı'ndan Bilecik Söğüt'e kadar olan bölgenin neredeyse tamamı Karesi Vilayeti olarak geçen bölgeymiş. Başkanımıza yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Çünkü Karesi ismini tekrar hafızalara yer edecek bir şekilde böyle bir literatüre geçirdi. Özellikle Biyoloji bölümünde çalışan insanların ve bilim insanlarının bu ismin farkındalığına varıp, bu yörenin tekrar hatırlanmasına katkı sağlayacak. Üniversitemiz güzel çalışmalar yapıyor. Kendini yaptığı başarılı çalışmalarla duyuruyor. Burada bir iş birliği örneğini görüyoruz. Büyükşehir Belediyemizin Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığımız, Orman Bölge Müdürlüğümüz, Üniversitemiz işbirliğiyle güzel bir işe imza atıyorlar. Demek ki yıllar geçtikçe, araştırınca var olan yeni canlı türleri keşfedilebiliyor. Bilim insanlarımıza bu konuda biz her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Onların da bizi böyle sembolik de olsa şehrimiz için manalı bir şekilde bir böcek türünün yeni keşfedilmiş cinsine şehrimizin yıllarca kullandığı ismi koymaları takdire şayandır. Kendilerine teşekkür ediyoruz, yaptıkları çalışmalarda da başarılar diliyoruz” dedi.