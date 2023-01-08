Balıkesir'in tarihi Milli Kuvvetler caddesi yeni kimliğine kavuşuyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi dokusunu bozmadan yürüttüğü restorasyon, sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme çalışmalarını şimdi de Milli Kuvvetler Caddesi'nde sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte şehir merkezine yeni bir kimlik kazandırılmış olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bir yandan şehrin güçlü tarihi mirasını koruyup geliştirirken diğer yandan da vatandaşların yoğun olarak kullandığı kentsel alanlarda; meydan düzenleme, sokak sağlıklaştırma, cephe iyileştirme gibi birçok projeyi yürütüyor. 600 yıllık Zağnos Paşa Cami etrafında gerçekleştirdiği çalışmaların içeriği genişleterek şehir merkezinde bütüncül bir proje yürüten Büyükşehir Belediyesi; Çamlık Ahmet Edip Uğur Gençlik, Kültür ve Aktivite Merkezi'nden Kazım Özalp Caddesi'ne, Zağnos Paşa Cami Meydanı'ndan Yeni Çarşı ve Ali Hikmet Paşa Meydanı'na, oradan da Milli Kuvvetler Caddesi'nden Şeyh Lütfullah'a kadar uzanan geniş bir alanı şehrin yeni cazibe merkezi haline getiriyor.

Kentin tarihi dokusunu korumayı, daha sağlıklı ve yaşanabilir kentsel alanlar oluşturmayı amaçlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, altyapı sorunlarını çözerek güçlendirdiği Milli Kuvvetler Caddesi'nde şimdi de cephe iyileştirme çalışması yapıyor. Proje ile; caddeye bakan cephelerin tamamının boyalarını yenileyen Büyükşehir; anten, klima gibi eklentileri de temizleyerek tabelaları tek tipe dönüştürüp görüntü kirliliğinin önüne geçecek.

Esnafa ve vatandaş memnun

Milli Kuvvetler Caddesi esnafı ve vatandaşlar, “Yolların yapılması, binaların boyanması çok güzel oldu, her yer ter temiz. Çalışmalar sayesinde çevremiz gözümüze daha hoş görünüyor. İnşallah hep böyle çalışanları Allah başımızdan eksik etmesin” diyerek yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.