Balıkesir'in ulaşım projeleri görüşüldü

Balıkesir'in ulaştırma ve altyapı konusundaki sıkıntı, talep ve planlanan yatırımları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu başkanlığında düzenlenen video konferans ile masaya yatırıldı. Vali Ersin Yazıcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile video konferans sistemi üzerinden bir araya geldi Toplantıda, devam eden yatırım projelerinin son durumu ile öncelik arz eden diğer projeler değerlendirildi.

Ulaşım projeleri görüşüldü

Bir süre önce göreve atanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na Balıkesir'in taleplerini iletme imkanı bulduklarını açıklayan Vali Ersin Yazıcı, "Sayın Bakanımızla ilimizi ve bölgemizi yakından ilgilendiren ulaşım projelerini konuştuk, taleplerimizi ve beklentilerimizi dile getirdik. Özellikle hava ulaşımı konusunda Balıkesir'e özel bir yaklaşım sergilenmesini istedik" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'deki ulaşım projeleri hakkında bilgiler aktarıldığı toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığın Balıkesir ve bölgeye yönelik olarak planladığı yatırımlar hakkında görüşlerini ifade etti. Salgın sürecinde alınan ulaşım tedbirlerinin yanı sıra son durumun da değerlendirildiği toplantıda Bakan Adil Karaismailoğlu, Bakanlıkça planlanan yatırımlarda herhangi bir aksamanın söz konusu olmayacağının altını çizdi.

Balıkesir heyeti zirvede

Video konferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Balıkesir heyetiyle görüş alışverişinde de bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Balıkesir ve çevresinde kara, hava ve demiryolu ulaşımı noktasında çok ciddi yatırım projelerinin yürütüldüğünü kaydederek, söz konusu sürecin aksamadan devam edeceği bilgisini verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile gerçekleştirilen ve Balıkesir'in talep ve sorunlarının iletildiği video konferans görüşmesine, Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz katıldı.