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Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Balıkesir’de sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi yüksek kesimlerde kar yağışını beraberinde getirdi.

Balıkesir'de sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi yüksek kesimlerde kar yağışını beraberinde getirdi.


Gönen ilçesine bağlı Fındıklı kırsal mahallesi ile Kepsut ilçesine bağlı Çalkandil, Kızıloluk ve Katrancı kırsal mahalleleri beyaza büründü. Savaştepe ilçesinde de kar yağışının etkili olduğu bildirildi. Kırsal mahallelerde kar yağışı ulaşımda sıkıntıya sebep olmazken, yaşanan soğuk ve kar örtüsü hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji, soğuk havanın perşembe günü de etkisini devam ettirmesinin beklendiğini açıkladı.

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