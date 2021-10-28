Balıkesirli Boksör Dünya Üçüncüsü Oldu

16-22 Ekim tarihleri arasında İtalya'nın Venedik kentinde Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası yapıldı. Bu yıl Balıkesir'den Güler Deniz Topuz 56 kiloda ülkemizi temsil etti. Türkiye'de yapılan üç müsabakada hiç maç kaybetmeden namağlup olarak milli takıma giden Topuz dünya şampiyonasında da başarılı maçlar çıkararak dünya üçüncüsü oldu.

Antrenörü ve Balıkesir Kick Boks İl temsilcisi Ender Yeşilyurt her sene milli takıma sporcu yetiştirdiklerini bu senede sporcuları Denizle milli takımda Balıkesir adına yer aldıklarını söyledi. Yeşilyurt; “ Deniz gibi daha bir çok başarılı sporcumuzu yetiştirmeye devam ediyoruz. Bunun için haftada 9-10 antrenman yapıyoruz. Ayrıca sporcum daha çok genç ve gelecek vadeden bir sporcu. Genç yaşına rağmen milli takımda ülkemizi çok defalar temsil etti. Bunun yanında çalıştırmaya devam ettiğimiz çok sayıda kız ve erkek başarılı sporcu bulunuyor ve bu sporcularımızın desteğe ihtiyacı var. Burada şehrin dinamiklerinden özellikle destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.