Balıkesirli deniz turizmcileri vize sorununa rağmen bayramda yüzde 90 civarında turist bekliyor

Türkiye ile AB ülkeleri arasında yaşanılan vize sorununa rağmen Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Ege'deki Yunan Adaları'na yolcu taşıyan deniz turizmcileri Kurban Bayramı'nda yüzde 90'a ulaşabilecek bir doluluk oranı bekliyor.

Ayvalık ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında karşılıklı seferler düzenleyen bir firmanın Yönetim Kurulu Başkanı ve Aliağa Deniz Ticaret Odası Ayvalık Temsilcisi Ali Jale, yaşanılan vize sorunu nedeniyle geçmiş yıllara nazaran düşüş olduğunu ancak yine de özellikle bayram arifesinde rezervasyon oranının yüzde 80 ile 90 üzerinde bir kapasiteyle ulaşacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını hatırlatan Ali Jale, “Bu 9 günlük tatil sürecinde aslında aldığımız rezervasyonlarla kötü bir durumda değiliz. Halen yüzde 70'e varan bir rezervasyon seviyesindeyiz. Ancak, bilindiği üzere AB ülkeleriyle, Türkiye arasında bir vize krizi yaşanıyor. Bu durum bizim sektörümüzü olumsuz yönde etkileyen önemli bir faktör” dedi.

Pandemi sürecinin ardından, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nın yanı sıra 19 Mayıs ve 1 Mayıs tatillerinde Yunan Adaları'na götürdükleri yolcu sayısına bakıldığında 2023 yılı sezonuna son derece iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Jale, “Hatta 2019 yılı verilerinin de bir miktar üzerine çıkan bir ivme yakalamıştık. Bu veriler göz önünde bulundurulduğunda, aslına şu anda bayram rezervasyonlarımızın dolması ve bizim şu anda ek seferler açmamız gerekiyordu. Ancak şu ana kadar yüzde 65-70 oranlarında seyrediyoruz. Bu durumun biz bu sektörün paydaşları olarak tamamen vize sorunundan kaynaklandığını düşünüyoruz. Ama tüm bu olumsuzluklara rağmen bayram sürecine kadar yüzde 8, hatta yüzde 90'ın üzerinde bir rezervasyon yoğunluğunu yakalayacağımızı ümit ediyorum” diye konuştu.

Türk makamlarının vize krizinin çözümü konusunda AB ülkeleriyle diplomatik görüşmelerde bulunduğunu kaydeden Ali Jale, “Umut ediyorum ki, en kısa sürede bu soruna bir çözüm bulunacaktır. Hatta bu sorunun çözümlenmesinde en makul yaklaşan AB ülkesi Yunanistan'dır. Almanya, İtalya ve Fransa gibi ülkeler Türk turistlere vize randevularını kapatmış durumdalar. Buna nazaran Yunanistan az da olsa vize verebiliyor. Ama bu noktada da vize süreleri ve giriş sayıları problem olabiliyor. Ben inanıyorum ki; AB ülkeleriyle, Türkiye arasındaki diyaloglar gelişirse bu vize krizini de aşacağız. Zira bugüne yüzlerce badire atlatarak bugünlere geldik. Özellikle pandemi süreci ve geçmişte yaşanılan birçok sorun, hem Dışişleri, hem Turizm, hem de Ulaştırma bakanlıklarımızın temas ve karşılıklı diyaloglarıyla her defasında çözümlenmişti. Ben bunu da aşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kapıda vize uygulaması yapılmıyor

Türkiye ile Yunanistan arasında kapıda kolay vize uygulamasının 2019 yılında sona erdiğini hatırlatan Jale, “2019 yılı itibariyle bu uygulama artık yok. 2019 yılından bu yana da kapıda kolay vizenin yeniden başlatılacağına ilişkin herhangi bir gelişme yaşanmadı. Yunanistan, bu konuda da AB ülkeleriyle görüşmeler yapıyor. Ama bu konuda nihai kararı verecek olan yine AB'nin organ ve kurumlarıdır. Yunanistan, şu ana kadar AB Parlamentosu da dahil bugüne kadar bu vize konusunda herhangi bir izin alamadığı için de, 2023 yılında da kapıda kolay vize uygulaması maalesef yok” diye konuştu.

Yeşil ve gri pasaporta sahip olanlara vize engeli yok

Ali Jale, bayramda ve sonrasında başlayacak olan turizm sezonunda Ayvalık'tan, AB ülkelerine ancak yeşil ve gri pasaport sahibi olan Türk vatandaşların gidebileceğini kaydederek, “Yeşil ve gri pasaportlara sahip vatandaşlarımızda herhangi bir vize problemi yoktur. Bu iki pasaporta sahip olmayanlar ise ancak Schengen vizesi alarak tatillerini AB ülkelerinde geçirebilmeye haiz olacaklardır” şeklinde konuştu.