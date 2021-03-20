Balıkesirli gazeteci İsmail Koca'nın baba acısı

Balıkesirli gazeteci İsmail Koca'nın babası Muhsin Koca vefat etti. Bir süredir rahatsızlığı bulunan Muhsin Koca, 84 yaşında ve 3'ü kız 4 çocuk babasıydı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Muhsin Koca Solugan Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gazeteci İsmail Koca babası Muhsin Koca'nın cenazesinde taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine AK Parti Milletvekili Yavuz Subaşı, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun yanı sıra sevenleri ve aile dostları katıldı.