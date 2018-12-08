Balıkesirli Genç Kızılaycılar Dünya Gönüllüler Gününü kutladı

Balıkesir'de Dünya Gönüller Günü dolayısıyla Genç Kızılay Balıkesir Üniversitesi Topluluğu üyeleri farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş etkinliği düzenlediler.

Genç Kızılay Balıkesir Üniversitesi Topluluğu üyeleri farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Gönüller Günü dolayısıyla yürüyüş etkinliği düzenlediler. Ali Hikmet Paşa Meydanında toplanan gurup ellerinde “Gönül vermeye değer, Gönüllü olmak iyilikle başlar, Gönülden gönüle el uzat” yazan pankartlarla yürüdüler. Türk Kızılay'ı Balıkesir Şube Müdürü Süleyman Kara yaptığı açıklamada “Türk Kızılay'ı olarak 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü sebebiyle Balıkesir Üniversitesi Kızılay Topluluğu'nun bir etkinliği için buradayız. Düzenlenecek yürüyüşle ilgili olarak bizlere bir öneri sundular. Bizde valimizden aldığımız izinle bu etkinliği başlatmış bulunmaktayız. Kızılay gönüllü bir kuruluştur. Tamamen halkın desteği ve yardımı ile bir afet anında gönüllü kişilerin desteği ile afetlerde görev almakta ve yardımda bulunmaktayız”dedi.

“İyilik yolunda çaba sarf eden gönüllüleri kutluyorum”

Genç Kızılay Balıkesir Üniversitesi Topluluğu Başkanı Kerem Türkan ise “5 Aralık Dünya Gönüller Günü dolayısıyla, bugün hem kendi günümüzü hemde halkın gününü kutluyoruz. Çünkü iyilik ve huzur yolunda mücadele eden tüm gönüllülerin günüdür Dünya Gönülüler Günü. Bu günkü yürüyüş etkinliğimizde Anafartalar Caddesi, Kızılay Caddesi ve Milli Kuvvetler Caddesinden geçerek yine yürüyüşümüz burada son bulacak. Biraz toplumda ve halkımızda duyarlılığı arttırmak için bu etkinliği düzenledik. Ben katılan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm iyilik yolunda çaba sarf eden emektar gönüllülerin gününü kutluyorum. Halkımız Kızılay adına biraz daha duyarlı olursa çok sevinirim”şeklinde konuştu.

“Gönüllüler günü atlatılmaması gereken bir gün”

Genç Kızılay Balıkesir Üniversitesi Topluluğu gönüllü üyesi Habibe Saygın toplulukta 3 seneden beri görev aldığını belirterek “Çok güzel etkinlikler yapıyoruz başkanımız ve arkadaşlarımızla birlikte. Gönüllüler Günü atlatılmaması gereken bir gündü. Tüm gönüllerin gününü kutluyorum”dedi.