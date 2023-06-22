Balıkesirli gençler 70 yıllık ipek bayrakla törenlere katılıyor

Burhaniye ilçesi kırsal Bahadınlı Mahallesi'nde gençler törenlere 70 yıllık ipek bayrakla katılıyor. Mahallede Sercan Karabıyık'ın oğlu Berkay'ın sünnet törenine katılan gençler, ipek bayrakları tekbirlerle açarken, caminin önünde ata binen sünnet çocuğuna evine kadar eşlik etti.

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesi'nde ipek bayrak geleneği yaşatılıyor. Mahalle gençleri, biri 70 diğeri 20 yıllık olan iki adet ipek bayrakla törenlere katılıyor. Köyde düzenlenen düğün, sünnet ve asker uğurlamalarında açılan bayraklar büyük ilgi görüyor.

Mahallede Sercan ve İpek Karabıyık'ın oğulları ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Berkay Karabıyık'ın sünnetinde de ipek bayraklar açıldı. Tekbirlerle açılan bayraklar, sünnet çocuğuna evine kadar eşlik ederken, törene katılan vatandaşlar ipek bayraklarla fotoğraf çektirdi. Oğluna sünnet düğünü yapan Sercan Karabıyık, “Bugün oğlumun sünnet cemiyetini yapmaktayız. Tabii Burhaniye'de oturuyorum ama, köyümüzde yapmayı tercih ettik. Çünkü köyümüzün örf ve adetlerini devam ettirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Köyümüzün özellikle ipek bayrakları vardır. Onları da bugün göndere çektik. Oğlumun sünnetini tamamladık. Katılanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Emekli İmam Mustafa Demir de, “50 seneden beri bu köydeyim. Köyümüzün özelliklerinden birisi de iki tane çok güzel Türk bayrağına sahip olmasıdır. Düğünlerimizde, sünnetlerimizde, asker uğurlamalarımızda bu bayrakları çeker, onlarla beraber bu merasimleri icra ederiz. Bayraklarımızın tarihi eskidir. Ben 50 sene oldu, yarım asır önce geldim. Bu bayraklar vardı. Ondan önce ne kadar vardı orasını bilemiyorum. O zamandan beri cemiyetlerimizi hep bu Türk bayrakları ile süsleriz. Emeği geçenleri, bu bayrakları ilk olarak yapanları da rahmetle yad ediyorum” diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Sezgin Gökdemir ise, “Sünnet cemiyetinde yaklaşık 70 yıllık olan ipek bayrağı çektik ve 20 yıllık olan bir bayrağımız daha var. Biz bunu büyüklerimizden aldık. Böyle sürdürüyoruz, cemiyetlerimizde devam ettiriyoruz. Bundan sonraki gençlerin de devam ettireceğine inanıyorum. Bayrak dualarla açılır, dualarla kapanır” şeklinde konuştu.

Osman Sarıtaş da, ”Bu sünnet cemiyetimizde ipek bayraklarımızı çektik. Büyüklerimizden gördüğümüz gibi, bu gururu devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.