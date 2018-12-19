Balıkesirli gençler Çanakkale'de

Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Balıkesir ve ilçelerinden 220 genci Çanakkale'ye götürdü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gençlere milli, manevi değerleri anlatabilmek, tarihi zenginliği öğretebilmek ve gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çanakkale gezisi düzenlendi.

Balıkesir, Susurluk, Edremit ve Manyas Gençlik Merkezinden 14-29 yaş gurubu 220 erkek genç Çanakkale gezisine katıldı. Tarihi Gelibolu Yarımadasında Şehitlik ziyaretlerinde bulunan ve ardından da Çanakkale Savaşları Simülasyon Merkezini gezen gençler, milli ve manevi değerlerimizi yaşayarak öğrendiler.

Gezi hakkında değerlendirme de bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Çanakkale'de ecdadımız eşi benzeri olmayan bir destan yazmıştır. Onların zorluklara rağmen kazandıkları zaferin kalıntılarının bulunduğu Çanakkale her vatandaşımızın görmesi gereken bir yerdir. O ruhu, manevi duyguyu hissetmek çok kıymetlidir. Bu bilinci ailelerimize ve yeni nesillerimize taşımamız o şehitlerden ve gazilerden üzerimize düşen bir borçtur. Bu anlamlı gezimize katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Gezi boyunca tarihi yerler hakkında rehberlerden bilgi alan gençler, tarih kitaplarından okudukları mekanları yerinde gördü. Çanakkale'yi geçilmez yapan, Çanakkale savaşlarının gerçekleştiği tarihi yerleri ve şehitlikleri gezerek, şehitlere dualar okudular ve duygu dolu anlar yaşadılar. Gün boyu yapılan gezilerde tarihe tanıklık eden gençler, bol bol fotoğraf çektirdi.