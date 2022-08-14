Balıkesirli gençler doğada enerji depoladı

Önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek olan LGS ve YKS sınavları için yoğun bir hazırlık maratonuna şimdiden başlayan öğrenciler doğa yürüyüşü ile stres attılar. Prof. Dr. Fatih Satıl gençlere doğada rehberlik yaptı

Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri öğretmenleriyle birlikte moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla önemli mesire alanlarından biri olan Değirmenboğazı Tabiat Parkına doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler. Doğada bir süre incelemede bulunan öğrenciler daha sonra piknik yaparak keyifli bir gün geçirdiler. Doğa yürüyüşü boyunca öğrencilere rehberlik yapan Prof. Dr. Fatih Satıl, Değirmenboğazı Tabiat Parkının Biyoçeşitliliği hakkında öğrencilere bilgiler verdikten sonra orman içerisinde bitkileri tanıttı. Prof. Dr. Satıl, “Öğrenciler yaşadıkları şehrin doğal güzellikleri tanıması gerekiyor. Bu amaçla düzenlenen bu etkinlikte öğrencilerimizi kent ormanı içerinde bir botanik turu yaptık. Öğrenciler doğadaki bitkilere dokunarak, rüzgârın sesini dinleyerek deredeki kaplumbağaları gözlemleyerek doğa ile içi içe güzel bir gün yaşadı" dedi.,

Balıkesir'de güzel ve başarılı çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren Şule Yüksel Şenler Kız İmam Hatip Lisesi adına açıklamada buluna okul müdürü Nebahat Altıntaş Çehre de hafta içi dört gün boyunca yoğun bir eğitim alan öğrencilere, kendilerine moral olsun diye öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla her hafta bir etkinlik planladıklarını söyledi. Bu hafta da öğrencilerimizi doğa ile iç içe olabilecekleri bir orman yürüyüşü planladıklarını belirtti.

Yürüyüşe katılan öğretmen, öğrenci ve velilerce neşeli bir şekilde yürüme rotasının tamamlanması sonucunda gerçekleştirilen küçük bir piknik etkinliğiyle faaliyet sona erdi.