Balıkesirli gençler turnuvalarda buluştu

Bu turnuvalarda başarılı olan gençler Balıkesir'i turnuvalarda temsil edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yurtlarda kalan öğrencilerin fiziki gelişimlerine katkı sağlamak, aralarındaki birlik, beraberlik ve centilmenlik duygularını güçlendirmek amacıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği yurtlar arası spor müsabakaları tüm hızıyla devam ediyor.

Gençlerin turnuvalara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Yurtlarımızda önceliklerimizden biri de öğrencilerimizin çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunarak sadece akademik anlamda başarılı değil aynı zamanda sosyal yaşama dair tecrübeler kazanmış donanımlı bireyler olmalarıdır. Bunun için yurtlarımızda, dil kursları, geleneksel sanat kursları, kültürel kursların yanı sıra seminerler, sportif faaliyetler, atölye etkinlikleri düzenliyoruz. Yurtlarımızda öğrencilerimizi en çok ilgi gösterdiği etkinliklerden biri de sportif faaliyetler. Yurtlar arası turnuvalar çeşitli branşlarda müsabakalarla devam ediyor. Tüm gençlerimize turnuvalarda başarılar diliyorum.”

Yapılacak olan müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihlerde düzenlenecek grup ve Türkiye finallerinde illerini temsil etmeye hak kazanacak.