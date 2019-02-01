Balıkesirli judoculardan büyük başarı

Balıkesir Gençlik Merkezi sporcuları Samsun'da yapılan Türkiye Judo şampiyonasında başarılı olarak, madalya kazandılar. 70 Kg.'de Şeydanur Aydın sıkletinde Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından 2019 yılındaki ilk yurtiçi faaliyeti olan "19 Mayıs 1919 100.Yıl" Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası Samsun Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşti. Şampiyonaya 61 ilden 324 kadın ve 479 erkek judoka tatamide mücadele etti. Balıkesir Sporcu ve Kamp Eğitim Merkezi Sporcuları 70 kg. Şeydanur Aydın Türkiye Şampiyonu, 60 kg.da Cemil Yiğit Irmak, 90 kg. da Halil Buran ve 63 kg Habibe Afyonlu branşlarında Türkiye 3. Olarak, madalyanın sahibi oldular.

Dereceye giren sporcular Mart ayında Antalya'da yapılacak olan Uluslararası Nazım Canca Avrupa kupasında mindere çıkacaklar.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Balıkesir İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Bizleri her zaman en iyi şekilde temsil eden ve büyük başarıya imza atan gençlerimizi tebrik ediyor, Antalya İlinde yapılacak olan Uluslararası Nazım Canca Avrupa kupasında başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.