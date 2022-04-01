Balıkesirli kadınlar çocukları ve torunlarına çeyiz için bir araya geldi

Haftanın 5 günü düzenlenen kursu 60 kişi katılırken, kursiyerler çocukları ve torunları için çeyiz hazırlıyorlar.

Burhaniye Halk Eğitim Merkez Müdürlüğünün merkez binada düzenlediği kursta, iğne oyalı namaz örtüsünden seccadelere kadar onlarca ürün ortaya çıkarken, hazırlanan işlerin yılsonunda sergileneceği açıklandı. Kursa katılan kadınlar kızlarına ve torunlarına çeyiz hazırladıklarını anlatırken, kurs öğretmeni Nuriye Sarıkahya da kursiyerlerin gayretli olduklarını söyledi. Kursta, takılar ve fularlar yaptıklarını Kurs Öğretmeni Nuriye Sarıkahya, “Kursumuzda çok güzel iğne oyalı işler ortaya çıkıyor. Fularlar yapıyoruz. Takılar yapıyoruz. Namaz örtüleri yapıyoruz. 5 grupta yaptığımız kursumuza 60-70 kişi katılıyor. Hazırlanan işlerimizi yıl sonunda sergileyeceğiz. Kursiyerlerimiz genellikle kızlarına ve torunlarına çeyiz hazırlıyorlar.” dedi. Kursiyerlerden Zeliha İçsel de, “Bu kurslar bizim için çok iyi odu. Biz burada kızlarımıza çocuklarımıza çeyizler hazırlıyoruz. Kendimize vakit ayırıyoruz. Arkadaşlarımızla beraber güzel vakit geçiriyoruz. Bize bu imkanı sunanlara teşekkür ediyoruz” dedi. Meliha Çeliktaş ise, “Bu kurslar çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Torunlarıma ve çocuklarıma hazırlık yapıyorum. Arkadaşlarımıza hediye de yapıyoruz. Elimizden geldiğince kursa katılmaya çalışıyoruz. Buraya gelmekten çok memnunum” dedi.