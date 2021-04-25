Balıkesirli kadınlar pandemiyi fırsata çevirdi

Haftanın 4 günü kursa gelen 13 kadın birbirinden güzel eserler meydana getirirken, hazırlanan üç boyutlu resimler de ilgi odağı oldu.

Havran Halk Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği 50 kursa 500'ün üzerinde vatandaş katılırken, kursların pandemi döneminde evde sıkılan insanlara moral motivasyon olduğu kaydedildi. Zehra Savur'un eğitmenliğini yaptığı Geleneksel Türk İşleme Sanatı Kursu'na da 13 kadın katıldı. 340 saatlik kursta, tel kırma, namaz bezi, çanta, kına bezi ve üç boyutlu panolar yapılıyor. Kurslara heyecanla gelen kadınlar, kursların pandemi döneminde kendileri için çok faydalı olduğunu söyledi. Kursun ilgi gördüğünü anlatan Eğitmen Zehra Savur, “Kurslarımızda, makine nakışı, el nakışı ve 3 boyutlu şekillendirme yapıyoruz. Tel kırma, namaz bezi, çanta, kına bezi ve panolar yapıyoruz. Kursumuz, pandemi döneminde evde sıkılan kadınlar için çok yararlı oldu. Kadınlar burada stres atıyorlar. Burada boş vakitlerini geçiriyorlar. Kursumuzda çok güzel eserler ortaya çıkıyor. Hem çeyiz yapıyorlar. Hem de aileye katkı sağlıyorlar” dedi.

Kursiyerlerden Emine Erdoğan da, "Halk Eğitim bize pandemi döneminde çok iyi motivasyon oldu. Çocuklarımıza da burada çeyizlik bir şeyler hazırlıyoruz. Ayrıca, ailemize de katkıda bulunmak için geliyoruz. Buradaki ortam bizi çok rahatlatıyor. Arkadaşlarımızla çok güzel vakit geçiriyoruz. Yaptığımız işler herkes tarafından çok beğeniliyor. Bıkmadan geliyoruz. Daha da gelmeyi istiyoruz" diye konuştu.

Zühre Ergün ise, "Pandemi döneminde çok iyi geldi. Terapi gibi geldi yani, Çocuklarımıza çeyiz hazırlıyoruz. Elimizdeki eski kapları değerlendirip boyama yapıyoruz. Ondan sonra üç boyutlu resimler yapıyoruz. Pandemi dönemini değerlendirdik. Kursun devam etmesini istiyoruz” dedi.