Balıkesirli lokantacı tanzim satış başlattı, bütün yemekler 5 liraya indi

Kampanyanın ilgi gördüğünü belirten Gür, hem kendisinin hem de müşterilerin karnının doyduğunu söyledi.

Burhaniye'de Koca Cami karşısında lokanta çalıştıran 48 yaşındaki Bülent Gür, devletin patates, soğan ve domatesle başlattığı tanzim satışlardan etkilenirken, bütün yemek çeşitlerini 5 liraya düşürdü. Kampanyayı dükkanının önüne astığı afişle duyuran Gür, işlerinin açıldığını söyledi. Vatandaşlar da ucuzluğun devam etmesini istedi.

Tanzim satışlardan etkilenen Bülent Gür, “Bir kampanya başlattık. Tanzim olayından sonra bir tanzim yemek salonu olsun dedik. Fiyatlarımızda bir tanzim yapalım dedik. Bütün çorbalarımızı yemeklerimizi, köftelerimizi, etli yemeklerimizin hepsini 5 lira yaptık. Bu kış kıyamet gününde insanlarımız yararlansın, herkes yemek yesin istedik. Aynı zamanda yine askıda yemek projemiz var. Garibanlara, öksüzlere fakirlere yemek veriyoruz. Değerli dostlarımız da maddi olarak yardımda bulunuyorlar. Biz de onlara yemek veriyoruz. Normal müşterilerimize de yemek fiyatlarında ucuzluk yaptık. Ne yersen 5 lira. Yani tanzim lokantası gibi oldu. Kampanyadan müşterilerimiz çok memnun oldu” diye konuştu.

Müşterilerden Fatih Şentürk, “Bugün Bülent ağabeyin yerine geldik. Yemekler ucuz. Yani 10 numaraydı. Ucuzluğundan faydalanmak için iyi bir yerdi” derken, Necati Öztürk de, ”Hem daha ucuza karnımızı doyurduk, hem paramızın bir kısmı cebimizde kaldı. Bunun devam etmesini istiyoruz” dedi.