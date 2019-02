Balıkesirli motosikletlilerden küçük Öykü için kampanya

Balıkesir Motosiklet Kullanıcıları Spor Kulübü Derneği üyeleri her yıl geleneksel hale getirdikleri kan bağış kampanyasını bu yıl minik Öykü için gerçekleştirdiler. ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Kızılay Kan merkezine giderek bağışta bulundular. Balıkesir Motosiklet Kullanıcıları Spor Kulübü Derneği ve MKSF Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu Başkanı Özgür Candar yaptığı açıklamada “Son günlerde Kızılay'ın kan rezervlerinin kritik noktaya ulaşmasından dolayı biz motosiklet kullanıcıları olarak kampanya katılmak ve Kızılay'a destek olmak istedik. Üyelerimizle birlikte bugün hem kan bağışı hemde kök hücre bağışı yapacağız. İnşallah bundan sonrada kan rezervleri bu seviyelere düşüp azalmaz. Biz motosiklet kullanıcıları olarak her zaman bu olayın takipcisi olacağız ve gönüllü bağışcıyız. Türkiye çapında da federasyon öncülüğünde bütün illerde motosiklet kullanıcıları bu kampanyaya katıldılar. İnşallah minik Öykü içinde en kısa zamanda kök hücre bulunur ve sağlığına kavuşur. İnşallah buda Balıkesir'den çıkar çok seviniriz bizde o sağlığına kavuşursa. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Balıkesir buna çok büyük destek verdi. Balıkesirli motosiklet kullanıcıları sosyal projelerin her zaman arkasında” dedi.

Dernek üyesi Dilek Candar ise “Motosiklet camiasında uzun süredir bir şey yapmaya çalışıyoruz bu günde geleneksel olarak her sene yaptığımız kan bağışı etkinliğimizle Öykü kardeşimize ilik bulmak için çalışma yapacağız. İnşallah buradan çıkar. Bizim için ayrı heyecan ve önemi var bu günün kan vermenin dışında” şeklinde konuştu.