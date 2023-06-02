Balıkesirli öğrenciler destan yazan kahramanları canlandırdı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin sahnelediği ‘Destan Yazanlar. Şanlı Kahramanlarımız' konulu program ilgi gördü. Okulun salonunda düzenlenen programda Halide Edip Adıvar ve Mehmet Akif Ersoy'dan Nene Hatun'a kadar kahramanları canlandıran öğrenciler büyük alkış aldı.

Programda görev alan 6 öğrenci tarihi kahramanları canlandırırken, programın sonunda da oratoryo İstiklal Marşını seslendirdi. Programda görev alan öğrenciler, gösterilen ilgiden memnun olurken, İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mustafa Deveci, öğrencilerdeki tarih bilincinin geliştirilmesinin amaçlandığını söyledi. Nene Hatun'u canlandıran Sare Döner, “Ben Nene Hatun'u canlandırdım. Gayet güzel bir etkinlik oldu. Herkes bizi izledi” dedi. İlknur Baydar da, “ Bu gün biz destan yazan kahramanlarımızı canlandırdık. Ben Halide Edip Adıvar'ı oynadım. Tarihimizi yaşatmalıyız. Seyirciler bizi çok beğendi. Çok mutluyuz” dedi. Halit Duran ise,” Biz arkadaşlarımızla Desten Yazan Kahramanları canlandırdık. Ben Mehmet Akif Ersoy'u canlandırdım. Mutluyuz. Seyirciler de beğendi” dedi. Emine Demir de, “Ben, Şerife Bacı rolünü canlandırdım. Bundan da çok gurur duyuyorum. Şanlı kahramanlarımızdan biri olduğu içinde ayrıca gururluyum” dedi. Müdür Yardımcısı Mustafa Deveci ise, “ Bu etkinliğimizde öğrencilerimiz, Milli Mücadelenin ana kahramanlarından Halide Edip Adıvar, Mehmet Akif Ersoy ve Nene Hatun gibi kahramanları canlandırdı. Amaç, onların hayatını öğrencilere öğretmek, yaşatmak, neler yaşadıklarını anlatmaktı. Öğrencilerimize ve emeği geçen Türkçe öğretmenimiz Ummuhan hanıma teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Devamını diliyoruz. İnşallah, çocuklarımız Anadolu Mücadelesinin verdiği mesajı, milli mücadelenin verdiği mesajı almışlardır diye umut ediyorum” dedi.