Balıkesirli öğrenciler karnelerini aldı

Balıkesir'de ilk ve orta öğretimde 187 bin 843 öğrenci ve 15 bin 196 öğretmen yarıyıl tatiline girdi. Fevzi Çakmak İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve il protokolü öğrencilere karnelerini dağıtarak hediyeler verdi.

Vali Ersin Yazıcı, karne dağıtım töreninde yaptığı değerlendirmede öğrencilerin yarıyıl tatilinde iyice dinlenmelerini isteyerek, kitap okumak için de zaman oluşturmalarını istedi. Vali Yazıcı öğrenci velilerine de seslenerek, çocuklarını başka çocuklarla kıyaslamamaları gerektiğini belirterek kırık notların her zaman düzeltilebileceğini ifade etti.

Bol okumalı bir tatil olsun

Vali Ersin Yazıcı 2018-2019 eğitim öğretim yılının yarı yıl tatili nedeniyle yaptığı açıklamada, “Ara tatile girdik. 180 bin öğrencimizle Balıkesir'de inşallah herkes için güzel bir tatil olur. Çocuklarımızın iyi dinlendiği, öğretmenlerimizin gerçekten dinlenebildiği, aileleriyle birlikte güzel zaman geçirebildikleri bir 15 gün diliyorum. Ama her zaman yaptığım gibi o tatilin içinde kitap okumayı unutmuyoruz. Kitap okumak için mutlaka zamanımız olmalı, zaman oluşturulmalı. Ben bizim öğrencilerimizin, Balıkesir'deki tüm öğrencilerin kitap okumak için tatillerde de zaman oluşturabileceğine inanıyorum. Bol okumalı ve gönüllerince eğlendikleri bir 15 gün tatil diliyorum. Öğretmenlerimiz de inşallah güzelce dinlensinler. İkinci dönem inşallah daha güzel şeylere imza atmak için onların da iyi dinlenmiş olmaları gerekiyor. Ben öncelikle öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerine iyi bir tatil diliyorum. Bol okumalı bir tatil olsun” diye konuştu.

Kırık not her zaman düzeltilir

Vali Ersin Yazıcı ayrıca öğrencilerin karnelerindeki kırık notlar nedeniyle velilere çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Karneyle ilgili lütfen başkalarının çocuklarıyla kendi çocuklarınızı kıyaslayarak yol yürümeyiniz. Bu kesinlikte en büyük hatamız. Her çocuğun farklı özellikleri ve nitelikleri var. Biz kendi çocuğumuzun durumuna bakıp, ona göre hareket etmemiz lazım. Kırık notlar düzeltilebilir, çocuklarımız bunu başarabilir. Ama ben öğrencilerle çok sık bir araya gelen bir valiyim ve en çok duyduğum şeylerden bir tanesi çocuklarımıza sorduğumda başka çocuklarla kıyaslanmak. Ailelerden, anne, babalardan rica ediyorum; sizin çocuğunuz özeldir, siz çocuğunuzu kendi özelliklerine göre değerlendiriniz. Lütfen başka çocuklarla kıyas yaparak çocuğun moralini, motivasyonunu, duygularını zedelemeyin. Notlar düzeltilebilir bunun için imkan, zaman var. Anne baba olarak bu desteği verelim ve çocuklarımızla karneleri üzerine çok fazla konuşmayalım. Zamanımız çok, ikinci dönem düzeltir, daha sonraki yıllarda düzeltebilir. İyi tatiller diliyorum.”

Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik öğrencilere karnelerini dağıtarak onlara hediyeler verdi.