Balıkesirli öğrenciler TÜBİTAK Bursa finalinde 6 birincilik aldı

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda 6 birincilik, 3 ikincilik, 5 üçüncülük elde eden Balıkesirli öğrenciler, Bursa Bölge Finaline Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü adına büyük başarı elde ettiler.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finali değerlendirmeleri; COVID-19 salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında proje sahibi öğrencilerin ve jürilerin çevrimiçi ortamda bir araya gelmesi ve değerlendirmelerin yapılmasıyla çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.

180 projenin davet edildiği TÜBİTAK Bursa Bölge Finalinde; yapılan değerlendirmeler sonucunda 44 eser ödüle layık görüldü. 6 birincilik, 3 ikincilik, 5 üçüncülük derecesi elde eden öğrencilerimiz; 44 ödülün 14'ünü alarak Bursa Bölge Finaline yine “Balıkesir” mührünü vurdular.

Müdür Yıldız, “Bizi izlemeye devam edin”

İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “52 proje ile katıldığımız TÜBİTAK Bursa Bölge Finalinde 6 birincilik, 3 ikincilik, 5 üçüncülük elde ederek TÜBİTAK'ta rekor kırmaya devam ediyoruz. Artık Bursa´da TÜBİTAK finallerinde konuşulan tek il var, o da Balıkesir. Bu, bizler için tarif edilemez bir gurur. Hiçbir başarının tesadüf olmadığını bugün bizlere bir kez daha gösteren, bizlere bu gururu yaşatan öğrencilerimize; bu güzel tabloda büyük emekleri olan danışman öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Yarışma sonunda verilen ödüller, bu sürecin “amacı” değil, gençlerimizi bilimsel çalışma yapmaya motive eden bir araçtır. En önemli ödül, hiç şüphesiz öğrenci ve danışman öğretmenlerimizin proje sürecinde elde etmiş oldukları kazanımlardır. ‘Bizi izlemeye devam edin' diyor; Türkiye finaline katılmaya hak kazanan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Balıkesir'imizi ve okullarını orada da en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum” dedi.